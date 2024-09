Com o regresso às aulas e ao trabalho, aproveitar os fins de semana da melhor forma é ainda mais importante. A lista de programas em família pode contemplar as sessões de cinema infantil gratuitas no Nova Arcada, em Braga. Nos dias 28 e 29 de setembro, pelas 11h00, vai ser possível assistir ao filme “Ruby: Kraken Adolescente”. Os bilhetes podem ser levantados a partir de dia 21 de setembro.

Todos os meses, há um filme diferente para as famílias assistirem. Em setembro, podem acompanhar a história de Ruby Gillman, uma rapariga de 16 anos que vive disfarçada no mundo dos humanos, e que, numa nova escola, terá de se conseguir integrar apesar de todos os seus segredos de família. Em outubro, esta iniciativa regressa nos dias 26 e 27, com o filme “Patos!”. Em novembro, dias 23 e 24, o filme em exibição é “Coração de Fogo”. Finalmente, em dezembro, a 28 e 29, a película em destaque é “Quebra-Nozes e a Flauta Mágica”.

Para assegurar um lugar na experiência “Ir ao cinema em família não tem preço”, é necessário ir ao balcão de Informações, no piso 0, a partir do sábado anterior ao início das sessões. Os visitantes podem levantar o máximo de cinco bilhetes, sendo estes dedicados a crianças dos três aos 12 anos e a dois acompanhantes adultos.

Os filmes são sempre exibidos pelas 11h00, na versão portuguesa, e toda a informação está disponível no site do Nova Arcada, onde serão revelados mensalmente os títulos que estarão em exibição.