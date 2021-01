O início do ano é a altura ideal para aprender um novo hobby e o Museu do Oriente tem várias sugestões.

No sábado, dia 9, desafia-se à construção de temari, ou bolas de mão japonesas, num workshop presencial que se realiza ao longo da manhã.

Com uma história ancestral, estas bolas de mão japonesas começaram por ser confecionadas com um propósito muito especial: brincadeiras de crianças.

Ao longo dos tempos foram assumindo outros fins e significados, mas são, ainda hoje, uma oferta de considerável importância no Japão, prova de grande amizade ou de amor maternal.

Uma arte japonesa para bordar tecidos, ou sashiko, é a sugestão para a manhã de dia 20 de janeiro. Esta sessão é dedicada à sua forma mais simples, usada tradicionalmente para coser tecidos sobrepostos, como forma de reforçar as peças de roupa contra as intempéries.

Para quem quiser aprofundar esta técnica, no dia 29 realiza-se um workshop de sashiko circular, perfeita para quem pretende renovar o guarda-roupa de forma original.

No sábado, 23 de janeiro, o workshop online “Organização no trabalho: uma carreira de sucesso com o método konmari” ensina a criar um espaço de trabalho harmonioso, organizado e feliz, essencial para quem se encontra em teletrabalho.

Este fenómeno mundial de olhar para a casa como uma influência directa da harmonia em todas as áreas da nossa vida, foi criado pela guru japonesa Marie Kondo e conquista adeptos todos os dias.

Aprender a viver apenas rodeado de coisas, pessoas e rotinas que nos trazem alegria é o desafio para vivermos uma vida realmente feliz e completa.

Na última semana do mês, dia 26, realiza-se um workshop presencial de Ikebana, a arte japonesa de arranjo floral. Na sua origem, o ikebana era uma espécie de ritual de oferenda feito nos templos budistas do Japão, durante o século VI.

Em contraste com os arranjos florais nos países ocidentais, o arranjo floral japonês cria uma harmonia de construção entre linhas, ritmo e cor, em que a simplicidade é altamente valorizada, bem como a existência do vazio (espaço não preenchido).

O objectivo deste workshop é que, a partir de elementos naturais, como flores, ramos e plantas, os participantes sejam capazes de criar uma harmonia de formas e linhas no espaço.

Estas são apenas algumas das sugestões do Museu do Oriente para este mês.

Mais informações em museudooriente.pt.