O novo hotel com 42 quartos está instalado em dois edifícios, agora recuperados, onde foi mantida a dimensão e as características originais da sua arquitetura, contrastando com um estilo de decoração leve e funcional. O Pestana Fisherman Village – Boutique Hotel dispõe de diversas salas, uma biblioteca, um claustro, um pátio com espelho de água e um terraço com uma piscina panorâmica exclusiva para os hóspedes.

créditos: Pestana Hotel Group

Uma das curiosidades sobre este projeto que inspirou o nome escolhido para o hotel, é a referência ao prémio Nobel da Literatura, Ernest Hemingway. Um homem apaixonado pela pesca que dedicou a sua obra à experiência vivida no mar. É possível apreciar diversos detalhes na decoração do hotel com referências ao autor e, sobretudo, ler nas cabeceiras das camas uma carta muito especial redigida pela próprio em 1947.

créditos: Pestana Hotel Group

O Pestana Fisherman Village – Boutique Hotel fica situado em pleno centro histórico de Câmara de Lobos, uma cidade localizada a apenas oito quilómetros do Funchal e 25 quilómetros do aeroporto.

No total, o Pestana Hotel Group soma na região 16 unidades hoteleiras, sendo a maioria da marca Pestana Hotels & Resorts, um hotel Pestana CR7 Lifestyle Hotels e uma Pousada de Portugal. A partir de 16 de agosto, junta-se assim ao portefólio, o Pestana Fisherman Village – Boutique Hotel que já se encontra disponível para reservas e com preços exclusivos para os membros do Pestana Guest Club, desde 64,00 euros em quarto duplo.