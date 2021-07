Para além dos programas habituais de provas de vinhos (“Almiara Tasting”) e de provas de vinhos com degustação de produtos regionais (“Almiara Flavour”), ambas com visita à adega incluída, é agora possível desfrutar na Quinta da Almiara de novas experiências.

Sugestões que recaem na proposta “Almiara Nature”, um piquenique nos jardins da Quinta, onde estão incluídos quatro vinhos e uma cesta recheada de produtos regionais como queijos, chouriços, pão, azeitonas, frutas, frutos secos e doces regionais.

Já o programa “Almiara Classic” inclui passeio de carro clássico num roteiro que começa na Quinta da Almiara e que passa por diversos pontos de interesse do concelho de Torres Vedras, sendo que os visitantes podem escolher a rota que preferem fazer – ou um passeio pelo interior do concelho, através da rota histórica das linhas de Torres. Como alternativa, a rota faz-se pelo litoral, com visita às praias Azul, de Santa Cruz e Santa Rita. Está incluída prova de vinhos neste passeio.

Finalmente, o “Almiara Adventure”, agrega um passeio de Jipe UMM pelas vinhas e propriedades da Quinta da Almiara, com prova de vinhos incluída.

O roteiro de carro clássico e o passeio de jipe UMM contam com a visita à adega antiga do Casal do Vale, quinta agrícola propriedade da Quinta da Almiara, onde acontece a prova de vinhos de ambos os programas.

As experiências são agendadas sob marcação prévia e podem ser conjugadas: por exemplo, é possível combinar o passeio de jipe com o piquenique na Quinta no mesmo dia.

Quinta da Almiara Estrada Municipal 555, km 9, Quinta da Almiara, Torres Vedras Contactos: tel. 261 958 300; e-mail: geral@quintadaalmiara.com

A Loja da Quinta está também aberta ao público e conta com um portefólio de vinhos brancos e tintos feitos com uvas produzidas exclusivamente nos terrenos da Quinta da Almiara.

Os programas de enoturismo podem ser agendados através do e-mail enoturismo@quintadaalmiara.com