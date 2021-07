Jantares vínicos, sessões com DJ ao pôr do sol e atividades para as crianças no algarvio Cascade Wellness Resort

As noites do Cascade Wellness Resort, localizado em Lagos, no Algarve, vão aquecer nos meses de julho e agosto. O programa “Summer Jam” inclui atividades em diferentes espaços da unidade hoteleira de cinco estrelas.

No Senses, restaurante de fine dining, todas as sextas-feiras, entre as 19h00 e as 22h30, é servido jantar vínico (60 euros/pessoa com bebidas incluídas) que alterna, sexta-feira sim, sexta-feira não, com noites de fado e um menu dedicado à portugalidade (45 euros/pessoa com bebidas não incluídas).

O Lighthouse Bar conta também com animação especial. Às sextas-feiras, entre as 16h30 e as 19h30 decorrem as “Sunset Sessions”, com DJ ao vivo. Durante estas sessões, o bar oferece aos seus clientes um desconto de 50% na segunda bebida consumida.

O entretenimento para os mais pequenos também não fica esquecido. Especialmente para as crianças, o resort conta com sessões “Disco Kids Night, Movie Night” e, para os aprendizes das artes culinárias, o “Cascade Mini Chef”.

Cascade Wellness Resort Rua das Ilhas, Lagos Contactos: tel. 282 771 500; e-mail reservations@cascade.pt

Até 30 de dezembro, o resort está a promover descontos até 25% nas reservas de alojamento com pequeno-almoço (para quarto ou suite), acesso aos campos de ténis, aos trilhos da Ponta da Piedade, parqueamento e wi-fi disponível nos quartos e zonas públicas. Para o mês de agosto esta promoção é válida para estadas mínimas de quatro noites.