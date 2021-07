Inserido nos concertos Candlelight, a 23 de julho e 6 de agosto (duas sessões em cada data, às 19h30 e 21h30), o cenário do Altis Grand Hotel será palco de quatro espetáculos alusivos a bandas sonoras de anime. “Sailor Moon”, “Dragon Ball”, “Tokyo Ghoul” e “Naruto”, farão parte do alinhamento de músicas que serão interpretadas por um quarteto de cordas.

A 30 de julho, a Sala Coroa do Penha Longa Resort, em Sintra, irá receber dois concertos com músicas de bandas sonoras mágicas, interpretados por um quarteto de cordas. "Let It Go", "Into The Unknown" e "All Is Found" de “Frozen”, "Beauty and the Beast" da “Bela e o Monstro” ou "A Dream Is A Wish Your Heart Makes" de “Cinderela”, são alguns dos temas que integram o programa. As sessões estão marcadas para as 19h30 e 21h30.

Já a 17 de setembro (duas sessões, às 19h30 e 21h15), o Palácio de Xabregas será palco de um concerto Candlelight, onde serão interpretadas ao piano e trompete músicas icónicas de bandas sonoras. “Tennessee”, de Hans Zimmer (filme “Pearl Harbor”); “Your Love”, de Ennio Morricone (filme “Aconteceu no Oeste”), ou o mais recente “Bella Ciao”, da série “La Casa de Papel”, são alguns dos trechos incluídos no programa do concerto. Espetáculo que contará com a interpretação de um duo de piano e trompete.

Os bilhetes para os concertos podem ser adquiridos no site ou app da Fever a partir de 15 euros por pessoa, valor que varia consoante o tipo de bilhete selecionado. Os espetáculos têm a duração de 60 minutos, com a abertura das portas 30 minutos antes do início de cada concerto.

Os Candlelight são concertos instrumentais de música clássica, apresentando peças icónicas, enquanto abrem à comunidade espaços do património cultural de cada cidade.