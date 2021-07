Jiboias, avestruzes e lontras também as há no Alentejo como nos revela a rota “Família Natureza”

A rota “Família Natureza” partilha informação dos locais, curiosidades, atividades, tempo do percurso e distância entre cada local, sugerindo até a paragem em alguns restaurantes para complementar esta experiência na região do Alentejo. “Este guia é partilhado com os hóspedes do Évora Hotel, a pedido, na receção do hotel”, informa a unidade hoteleira.

O Monte Selvagem é uma das principais paragens desta rota, a 45 minutos do Évora Hotel, em Lavre. Trata-se de uma reserva natural de 20 hectares, onde é possível observar cerca de 300 animais de 70 espécies selvagens. Neste espaço, os visitantes podem também aprender sobre a alimentação dos animais, reprodução e ciclo de vida das mais variadas espécies, desde jiboias, a avestruzes ou zebras. É também possível experimentar atividades como saltar num trampolim gigante, explorar casas em árvores, fazer slides e andar em escorregas.

créditos: Vitor Sousa

Já no Fluviário de Mora, o primeiro grande aquário de água doce da Europa, é possível conhecer 70 espécies e diferentes habitats ali representados, muitos deles em risco de extinção e outros já inexistentes nos rios de Portugal. Lontras, trutas, saramugos ou o esturjão são algumas das espécies que o Fluviário acolhe.

Caso a hora de almoço se aproxime, a rota “Família Natureza” do Évora Hotel aconselha diversos restaurantes familiares nas redondezas, onde se podem experimentar alguns pratos regionais, como as migas de espargos com carne de porco de alguidar.

Do Fluviário de Mora a Arraiolos são 32 quilómetros. Ao chegar, rapidamente se avista o castelo, também conhecido como Paço dos Alcaides. Este castelo é uma das raras fortalezas construída em planta circular. Foi mandado edificar no início do séc. XIV por D. Dinis, que ali residiu. É imperativo subir à torre de menagem com quatro andares para ver a vasta paisagem da planície alentejana.

No centro da vila, encontram-se várias lojas de tapetes de Arraiolos, uma arte trabalhada nesta localidade há 400 anos e candidata a Património Imaterial da UNESCO. Antes de regressar ao hotel, a rota “Família Natureza” aconselha ainda visitar a pastelaria local e deliciar-se com os pastéis de toucinho e as polcas.

Por seu turno, o pacote especial “Verão em Grande” inclui alojamento em quarto duplo com pequeno-almoço incluído; duas refeições, por dia, com bebidas (com opção piquenique) e condições especiais para as crianças (partilhando quarto com dois adultos): para a primeira criança, oferta do alojamento e refeições até aos 15 anos e, para a segunda, oferta do alojamento e refeições até aos cinco anos e 50% de redução dos seis aos 15 anos de idade.

Elande. Évora Hotel

O pacote inclui ainda a entrada de uma criança por cada adulto pagante no Monte Selvagem, o golfe em família no Driving Range do hotel, a utilização das piscinas exteriores e interior e da Sauna, Banho Turco e Jacuzzi, de acordo com as normas de Direção-Geral da Saúde (DGS), e mediante marcação.

O pacote especial “Verão em Grande” poderá ser reservado nas opções entre duas a cinco noites, com preços que oscilam entre os 182 euros e os 410 euros por pessoa, respetivamente.

As reservas poderão ser feitas no site do hotel ou através do telefone 266 748 800 ou pelo e-mail reservas@evorahotel.pt