A propriedade que apaixonou Philippe Austruy em 2012 e que tem conquistado hóspedes em todo o mundo, chamou a atenção de revistas de viagens de referência.

A Quinta da Côrte, situada no “coração” do Douro, foi destacada por duas publicações britânicas, a Tatler e a Condé Naste Traveller, como um dos melhores hotéis em Portugal para desfrutar de umas férias paradisíacas na conhecida região demarcada.

créditos: Quinta da Côrte

“Os oito quartos são exemplos da simplicidade da natureza-morta: cadeiras de vime; luz de venezianas refletindo em gesso texturizado; nichos recuados cheios de jarros de flores silvestres. Na varanda, o deslizamento azul-escuro da piscina paira sobre os vinhedos verdes manchados”, pode ler-se na Condé Naste Traveller.

“É para nós um orgulho enorme ser destacado por estas publicações de renome, que reconhecem a qualidade da nossa quinta, pois é um reconhecimento do nosso trabalho e ao mesmo tempo uma oportunidade de posicionar o Douro como um destino de eleição”, refere Marta Casanova, Diretora e enóloga da Quinta da Côrte.

créditos: Quinta da Côrte

Recorde-se que o projeto de recuperação da Quinta da Côrte esteve ao cargo do arquiteto Pierre Yovanovitch, que fundiu o design moderno com as tradições do Douro, o que é visível nos pormenores de decoração da casa.