No Museu do Oriente aprender é divertido, ainda mais em setembro!

Setembro já arrancou em pleno, mas ainda há muito para fazer e aprender no Museu do Oriente. No próximo fim de semana, no sábado, dia 11 de setembro, há “Uma História em Seis Folhas” para bebés dos 12 aos 36 meses. Uma história de imagens sobre longas viagens. Viagens que embalam, suscitam emoções e despertam os sentidos. Trata-se de uma oficina dramatizada que, à componente teatral, alia a diversidade de estímulos e o desafio à participação.

No domingo, 12 de setembro, as crianças a partir dos seis anos irão conhecer quem foi Guan Yu, um general chinês, herói digno de uma história aos quadradinhos. Na oficina “Em Conversa Com as Peças” está em destaque uma “Armadura de Samurai”. Uma viagem até ao país do Sol Nascente para compreender o dia a dia destes guerreiros é o que propõe esta visita. Aqui, as crianças são desafiadas a parar, a observar e a perguntar sobre o que mais as intriga. Um estímulo à curiosidade, tão característica nos mais novos e base fundamental para a aprendizagem e desenvolvimento do pensamento.

Promover a descoberta do “eu” e o diálogo com o outro, fortalecer os laços entre criança e adulto através da partilha de experiências, são alguns dos propósitos das oficinas “Primeiras Descobertas” que, a 18 de setembro, trazem “O Jogo dos Contrários”, um jogo de adivinhas para crianças dos 3 aos 5 anos.

A 19 de setembro há uma atividade para famílias com crianças maiores de cinco anos. É uma visita performativa que leva todos a “entrar” num camarim de um ator de Ópera Chinesa. Dessa forma é possível conhecer melhor a transformação do ator na personagem e vice-versa. Uma visita encenada cheia de sorrisos, exclamações, surpresas e personagens imaginadas. Uma experiência para viver em família, com pais, irmãos, avós, tios e primos. Uma boa oportunidade para construir memórias em conjunto!

No último sábado do mês de setembro, dia 25, a proposta é para que os jovens dos 7 aos 12 conheçam palavras que viajam. É uma oficina para descobrir palavras de cá que se tornaram de lá. E o contrário: palavras de lá que viajaram até cá. Que palavras são essas? Como foram assimiladas e transformadas? É o que se propõe descobrir numa aventura pela rota das palavras.