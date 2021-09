"Será Sereia?" é o espetáculo de música e storytelling que a Baileia apresenta em estreia absoluta no Imaginarius – Festival Internacional de Teatro de Rua, nos dias 11 e 12 de setembro, às 11h e Às 15h, nos Jardins da Biblioteca Municipal de Santa Maria da Feira. Nesta Criação Imaginarius, os dois artistas-educadores vão explorar os mistérios do mar e as suas criaturas marítimas.

Os Jardins da Biblioteca Municipal vão também ser palco para o espetáculo "As Bailias da Guerreira Rani – Uma Lenda da Índia", um projeto que, através dos mitos, tradições e lendas, viaja até à Índia, demonstrando a multidiversidade cultural do mundo. Esta estreia nacional pode ser vista nos dias 11 e 12 de setembro, às 10h, 14h, 16h e 18h.

O mito do Orfeu e da Eurídice é uma história com mais de 200 anos que foi contada pela primeira vez na Grécia. Com os anos, o mito foi-se transformando e já são poucos os que conhecem a verdadeira história do músico Orfeu e da ninfa Eurídice.

Em "A Eurídice e Eu", da companhia Terpsichore, os mais novos e as suas famílias vão recordar um dos relatos mais bonitos da antiguidade, tal como era contado no passado, e são convidados a viajar até à Grécia antiga e a dançar como há mais de dois séculos. Este espetáculo de música e dança está agendado para os dias 11 e 12 de setembro, às 12h, 17h e 19h, nos Jardins da Biblioteca Municipal.

Neste mesmo espaço, o público poderá apreciar, entre 9 e 12 de setembro, a instalação "Orfeo & Majnun na Floresta", de Ana Rita Leite e Bianca Ferreira, inspirada no mito grego de Orfeu e Eurídice e na história árabe de amor entre Layla e Majnun.

A instalação retrata o momento de refúgio e de angústia de Orfeu e Majnun que, pela impossibilidade de ficarem com as suas amadas, se refugiam na natureza, onde vivem em harmonia com os animais. Durante o fim de semana do festival, 11 e 12 de setembro, as famílias serão presenteadas com um kit para construção de marionetas dos animais.

Na programação do Imaginarius Infantil consta ainda um workshop de Artes Circenses, assegurado pela SALTO – Internacional Circus School. Nos Jardins da Biblioteca Municipal, nos dias 11 e 12 de setembro, às 10he às 14h, a SALTO convida o público a entrar numa bolha gigante, onde a poesia do circo será usada para revelar as técnicas desta arte. Ao participar neste workshop, os mais novos e as suas famílias ficarão a conhecer as técnicas de acrobacia e aéreos que fazem voar a magia do circo.

Estreou em maio, mas volta a integrar a programação deste segundo momento do Imaginarius: "Ulisses" é um espetáculo de teatro, pelos AUÉEEU – Teatro, que conta a mítica viagem de regresso a casa de Ulisses depois de terminada a guerra de Troia, uma longa aventura repleta de figuras monstruosas e encantadoras. Será que Ulisses, o herói desta história, consegue regressar à terra que deixou durante vinte anos? Descubra tudo no dia 12 de setembro, às 17h, no auditório da Biblioteca Municipal.

Todos os espetáculos têm entrada gratuita, lotação limitada e inscrição obrigatória, através do preenchimento de formulário próprio disponível em www.imaginarius.pt, onde pode também encontrar o programa completo do festival.