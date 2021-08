Matosinhos, Porto, Bragança e outros recônditos do norte do país são alguns dos palcos das mostras encantadoras que pode encontrar e visitar com os mais novos.

Em Serralves, aguarda por si uma exposição noturna cheia de luz, no Museu FC Porto há uma nova mostra com peças de coleção, factos e figuras da história portista, com entrada livre. "Marionetas Contemporâneas: Criações" e discursos é a nova exposição do Museu das Marionetas do Porto. Já o Magical Garden está instalado no Jardim Botânico do Porto, enquanto em Matosinhos, no NorteShopping, pode visitar as “Valquírias de Joana Vasconcelos”.

Para fechar este passeio pela arte com chave de ouro, no Museu Ibérico da Máscara e do Traje, o artesão e artista Octávio Marrão reinterpreta os objetos do quotidiano sob uma perspetiva doméstica e ecológica e, continuando pelo Norte, descubra o primeiro Museu do Holocausto, na Península Ibérica.

Serralves recebe grande exposição noturna cheia de luz

Conheça a exposição “Serralves em Luz”, que convida os visitantes a explorar o parque portuense em horário noturno. Até 17 outubro, passeie pelos focos de luz e participe em workshops de fotografia noturna.⁠

Museu FC Porto leva nova exposição ao espaço Art La Vie

Peças de coleção, factos e figuras da portista história para visitar entre 15 de julho e 29 de agosto na sala cultural do La Vie Porto Baixa. A entrada é livre.

Marionetas contemporâneas: criações e discurso

"Marionetas Contemporâneas: Criações" e discursos é a nova exposição do Museu das Marionetas do Porto que, depois de quatro meses com as portas fechadas, apresenta no dia 15 de julho a sua mais recente mostra.

Magical Garden chega à cidade do Porto

Magical Garden promete uma volta ao mundo, geográfica e temporal, através de um percurso com mais de um quilómetro, reforçando o contacto do público com a botânica e a Natureza, numa experiência sensorial noturna.

Deslumbre-se com as obras gigantes “Valquírias” de Joana Vasconcelos

Marque na agenda! A partir de hoje, e até 2 de setembro, o NorteShopping transforma-se num museu para receber a exposição “Valquírias de Joana Vasconcelos”. São duas as esculturas suspensas da coleção da artista, cada uma com mais de 200 quilos e sete metros de dimensão.

Latos, tachos e outros arte factos

Uma exposição de Octávio Marrão a não perder no Museu Ibérico da Máscara e do Traje, em Bragança. Na exposição “Latos, Tachos e outros Arte Factos”, o artesão e artista Octávio Marrão reinterpreta os objetos do quotidiano sob uma perspetiva doméstica e ecológica.

Primeiro Museu do Holocausto da Península Ibérica no Porto

Conheça a história do maior genocídio do século XX, que causou a morte de seis milhões de judeus. Descubra o início, o fim, as motivações e as memórias que até hoje marcam a vida e história dos sobreviventes, no primeiro Museu do Holocausto na Península Ibérica, no Porto.