Catarina Gouveia revelou aos seguidores que acaba de "fechar um ciclo" ao despedir-se da casa onde "foi muito feliz".

"Fechamos um ciclo. Este mais curto do que esperávamos, mas estamos entusiasmados por saber que nos preparamos para começar outro", começou por escrever na legenda de várias fotografias em que aparece com a filha Esperança na habitação.

"Dentro destas quatro paredes, fomos muito felizes. Rimos, também chorámos, preparámos projetos, embalámos sonhos… De tudo o que aqui vivemos, só guardamos as boas memórias! No fim deste mês, abrimos uma nova porta motivados para o próximo capítulo. E maio será, definitivamente, o mês mais intenso do calendário de 2025", partilhou de seguida.

"Nestas duas últimas semanas, arrancamos com as mudança de casa, com o evento anual da Pura, o lançamento do livro físico e o terceiro aniversário da nossa Pan. A questão é se vou chegar a junho mentalmente sã. Vamos a isto porque estou muito feliz e motivada para esta nova fase", completou.

