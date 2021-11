A Pista de Gelo de 260 m2, do Parque Nascente, vai ser o spot para todos e inclui ainda mais surpresas: sem aviso, vai nevar sob os patinadores.

É possível tirar divertidas fotografias com a Fotomoment, o Globo de Neve e divertidos circuitos de insufláveis são gratuitos para crianças entre os 2 e 6 anos e há, ainda, um novo espaço de restauração temporário com as propostas da Madre Coxinha e do Chackburguer, para repor energias.

Podem visitar a pista das 10h às 22h, de domingo a quinta-feira. Das 10h às 23h nas sextas, sábados e vésperas de feriado. Nos dias 24 e 31 de dezembro, estará aberta apenas até às 19h, e nos dias 25 de dezembro e 1 de novembro estará encerrada para que possa desfrutar do melhor do Natal em casa, com a família.

O preço da entrada para a pista de gelo são 4€ para uns divertidos 20 minutos de patinagem no gelo. Os membros do Programa Parque Nascente & EU têm ainda um desconto de 1€ para o seu bilhete.

E porque o Natal inclui os mais surpreendentes presentes, o Parque Nascente preparou duas ofertas exclusivas para os membros da APP Parque Nascente & Eu. De forma semanal e mensal, há Gift Cards, entre os 50€ e os 500€ para oferecer até ao final de janeiro de 2022, das suas lojas favoritas.

Até ao dia 24 de dezembro, o centro comercial vai fazer o countdown no seu Calendário do Advento. São 24 dias de descontos em 24 marcas. Um dia corresponde a descontos numa marca específica apenas acessível através da APP.

Podem ser ótimas sugestões para colocar no sapatinho de alguém ou um mimo extra para si mesmo.