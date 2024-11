O Algarve é sempre belo, capaz de nos reservar encantos diversos nas quatro estações do ano. Agora que o verão se tornou uma memória e, com ele, o rebuliço estival, o Algarve oferece-nos novos tesouros: dias serenos sem perder de vista o mar e céu que nos conquistam e o perfil sereno das serranias algarvias. Dentro de alguns meses hão de chegar, de novo, dias de sol quente, praia e o convite a mergulhos atlânticos. Todos eles ingredientes para um amor à primeira vista e que tem um dos seus recantos mais belos no Parque Natural da Ria Formosa, uma das “7 Maravilhas Naturais de Portugal”.

Este é um território mágico, tecido de mar, canais, ilhas, sapais e habitado por fauna e vegetação diversa. Aqui, frente a um cordão de 60 Km de praias, há um lugar que faz do seu lema justiça aos predicados da região onde se instala: “Férias em família num cenário sem igual” é o convite que nos deixa o Golden Club Cabanas. Uma unidade hoteleira perto da belíssima cidade de Tavira e de todo o seu património, de seis campos de golfe e a 40 Km do aeroporto de Faro.

Antes de descobrirmos com pormenor o que nos reserva de único o Golden Club Cabanas, há que perceber que a Black Friday traz uma promoção muito especial. A oportunidade de planearmos com descontos as nossas férias dos próximos meses. Ora vejamos.

Nesta Black Friday há uma promoção que prolonga as férias algarvias todo o ano Golden Club Cabanas

Black Friday no Golden Club Cabanas com descontos imperdíveis

Conhecer o programa StayGolden O StayGolden Rewards é um programa de fidelização permanente baseado em vantagens exclusivas para todos os clientes que nele se registem. A adesão, sem custos, ao programa StayGolden Rewards está aberta a todos os clientes maiores de 18 anos e pode ser efetuada através do formulário de adesão em goldenclubcabanas.com. Porque o Golden Club Cabanas valoriza as preferências dos clientes, criou três níveis em função do número de vezes que estes ali ficam hospedados. Três níveis com diferentes vantagens e serviços.

Entre 29 de novembro e 3 de dezembro, ao reservarmos a nossa estadia no Golden Club Cabanas, beneficiamos de descontos irresistíveis. A Black Friday do resort algarvio oferece-nos a oportunidade de pouparmos e, em simultâneo, sabermos que iremos criar memórias. O registo no programa StayGolden (ver caixa), equivale a 5% de desconto adicional na nossa reserva.

Um apetecível desconto que é aplicável em estadias entre 1 de dezembro de 2024 e 31 de dezembro de 2025. Um prazo alongado que nos permite planear as nossas férias de sonho com flexibilidade e antecedência.

Atividades para toda a família, todo o ano

Conhecido o território é tempo de percebermos o mundo de atividades e de descobertas que encontramos no Golden Club Cabanas, um resort que se apresenta com “o conforto de um apartamento com os serviços de um apart-hotel”. Aqui, vamos encontrar apartamentos de diferentes tipologias (há dois setores, o Sunrise e o Sunset), espaçosos, clean, funcionais, com kitchenette ou cozinha, onde podemos confecionar as nossas refeições e apreciá-las, por exemplo, na varanda ou no terraço. Tudo isto, sem que dispensemos os serviços de um hotel.

Porque todos procuramos mente sã e corpo são, esta é uma unidade que dá especial atenção à componente bem-estar, independentemente da estação do ano. Com o outono e o inverno, não há como dispensar as águas de uma piscina interior aquecida. Como também havemos de, chegados os meses mais quentes, privilegiar a piscina exterior que se traduz num “lago” de 50 metros com vista para a Ria. Acresce uma tranquila piscina para adultos (a unidade dispõe de três piscinas).

O resort conta também com sauna, banhos turcos e jacuzzi e um health club, sem que falte equipamentos para o treino, aulas disponíveis no ginásio que incluem, entre outras, treino funcional, stretching, workout. Isto, com a possibilidade de ter o acompanhamento de um personal trainer. Um calendário de atividades que também responde às estações do ano: entre novembro e março, não falta a hidroginástica, os alongamentos e os jogos de natureza diversa. Como forma de relaxar após o exercício, é bom sabermos que podemos contar com massagem, sessões de estética ou de osteopatia.

E quando os meses de calor chamarem por atividades ao ar livre, há que saltar no campo de voleibol de praia ou aventurar a nossa feição atlética no campo multiusos, o que inclui basquetebol, mas também a possibilidade de alugar uma bicicleta, lançarmo-nos em torneios de dardos ou de petanca.

Boa cozinha e a atenção especial às crianças

É no restaurante Amarelo que uma das grandes dimensões da experiência algarvia se manifesta: a boa mesa. Este é um restaurante de cozinha caseira, de conforto, sem esquecer a componente saudável e a feição regional. Aqui, a ementa faz bom uso dos ingredientes locais. O buffet abre-nos a porta a sabores mediterrânicos, numa mesa que privilegia produtos da terra e do mar. Uma experiência gastronómica que não rejeita sabores de outras geografias culinárias e que se completa com os inevitáveis, entre os bebíveis, que podemos encontrar num dos bares do resort. Porta aberta para noites longas com música, espetáculos ao vivo, danças e jogos.

As crianças não são esquecidas e encontram no Golden Club Cabanas uma área que lhes proporciona horas de diversão. O Kids Club é um mega espaço para a pequenada, com sala interior, anfiteatro para espetáculos, zonas dedicadas à diversão, acompanhamento de monitores e a certeza da presença de uma mascote que também é símbolo da fauna algarvia, o camaleão Leo.

Este é um convite para encontrarmos o melhor que o Algarve tem para nos oferecer independentemente da estação do ano.