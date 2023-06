O objetivo do Zebra, o novo restaurante algarvio é o de oferecer uma proposta diferenciada de comida italiana. “Existe um gap enorme na cozinha italiana, sobretudo na região do Algarve, e como algarvio que sou, o objetivo deste espaço, é esse mesmo – oferecer uma proposta gastronómica de excelência com um twist de produtos nacionais e 100% italianos num cruzamento perfeito entre culturas. Pretendemos oferecer um espaço sem pretensões, nem formalismo, para que todas as pessoas que nos visitam se sintam em casa”, afirma Diogo Martins.

O Zebra surge assim como um restaurante neo-italiano, despretensioso, jovem e contemporâneo. A funcionar numa fase inicial para jantares, mediante reserva, das 18h00 à 00h00, ou apenas para quem quiser beber um copo, das 18h00 às 2h00.

O espaço é composto por um home bar e uma sala de jantar com 40 lugares sentados onde a viagem acontece. O ambiente intimista, convida a um copo de boas-vindas, num bar carregado de cocktails de autor com um mix de técnicas de culinária aplicadas a estas bebidas criativas. Há cocktails tradicionais como o Expresso Martini e o Amareto, e outros como, o Nacciola daisy, Millionaire number 4 e o Siccilian sour, que são criações propostas por Diogo Santos.

Ao leme do bar, este bartender algarvio, trabalhou no restaurante The Duchess, em Amesterdão, com uma estrela Michelin, antes de se juntar ao projeto e é ele que nos abre a porta para esta selva urbana.

Dentro do restaurante, uma série de mesas, são um convite a entrar, beber, comer e ficar. Detalhes não vão faltam, desde a prima Girafa vestida de Zebra que surge no meio da sala a dar as boas-vindas a quem chega, até às imagens da protagonista principal, que vão estar a passar durante toda a refeição, em grandes televisores dispostos no espaço.

Zebra Rua Conselheiro Bivar, n.º 2, Faro

Na ementa do Zebra by chef Diogo Martins, encontramos Risotto de abóbora, com pêssego e pesto (21 euros), Pregado com cevadinha, alcaparra e rabanete (23 euros), Lombo de rossini, foie e trufa preta (45 euros), Panna cotta com pêssego, maracujá e gengibre (6 euros), tudo pratos de cozinha clássica italiana, com ingredientes algarvios e outros trazidos diretamente de Itália.

A carta de vinhos tem uma seleção com uma aposta forte em referências de néctares de produtores nacionais.