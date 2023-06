No Casa do Costa em Vila do Conde as novidades na carta dão as boas-vindas ao verão

O Casa do Costa, localizado junto à marginal de Vila do Conde, acaba de apresentar uma nova carta com várias novidades e também a sua nova esplanada, à beira-mar. Além destas novidades, o Casa do Costa convida todos a conhecer a garrafeira Cave do Costa, acabada de inaugurar no piso de entrada do edifício do restaurante, onde é possível comprar vinhos exclusivos e de edição limitada.

O mais recente menu do Casa do Costa, inspirado nas tradições nacionais, e pensado pelo chef Alexandre Martins da Silva, apresenta, entre outras, novas propostas de entradas, como as Ostras (quatro unidades – 15 euros), as Gambas ao alho (14 euros), ou os Rissóis, que podem ser de carne, sardinha com pimento ou azeitona e porco preto com queijo da serra (duas unidades – 4,5 euros). Para acompanhar estas novidades, a carta conta também com opções que são já clássicos da casa, nomeadamente o Presunto Bolota Gran Reserva Joselito (18 euros), a Amêijoa à Bulhão Pato (22 euros).

O Arroz da costa (48 euros para duas pessoas) é a grande novidade nos pratos de peixe, que se vem juntar ao Robalo braseado com arroz de tomate (21 euros), Polvo à Lagareiro (25 euros), Bacalhau na brasa (48 euros para duas pessoas) e ao Arroz de carabineiro (130 euros para duas pessoas).

créditos: Casa do Costa

Nas propostas de carne, destacam-se dois novos pratos – os Secretos de porco preto com arroz de tomate (21 euros) e o Tornedó de novilho com presunto (24 euros) – que vêm enriquecer a oferta gastronómica do Casa do Costa. Nesta categoria, o menu apresenta ainda a Bochecha de porco preto (22 euros), a Vitela assada (22 euros) e o Ribeye na brasa (48 euros para duas pessoas).

O Casa do Costa sugere ainda um prato vegetariano – Ovo BT com cogumelos salteados e puré de batata doce (21 euros) – e uma opção para a refeição dos mais pequenos: Hambúrguer de novilho com ovo e chips (13 euros). Ao domingo, a sugestão recai sobre o Cabrito da Serra da Estrela (26 euros) e, por encomenda, é possível saborear o Arroz de cabidela (90 euros - para cinco pessoas), outra recomendação do chef.

Para finalizar a experiência gastronómica, os clientes podem optar por pedir uma das sobremesas do menu. Do Pudim do Costa (7 euros) ao Pão de Ló (7 euros).

Casa do Costa Rua Estevão Soares, n.º 278, Vila do Conde Contactos: tel. 935483312; e-mail geral@grupocostaportugal.com

A par das novidades da carta, o Casa do Costa dispõe ainda de uma nova garrafeira, instalada na entrada do espaço. Na “Cave do Costa Garrafeira” é possível encontrar uma diversificada seleção de referências nacionais e internacionais, como vinhos velhos, mais raros, e edições especiais. No piso térreo do restaurante os clientes podem agora comprar vinho como em qualquer garrafeira, para degustar em casa, mas também para consumir à refeição no restaurante no piso superior, sob pagamento da taxa de rolha. Além dos vinhos, o restaurante oferece também espumantes, champanhes, whiskies, licores, gin tónico, entre outras bebidas.