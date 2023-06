Restaurante Origens comemora sétimo aniversário com jantar de sabores alentejanos

Azeite, queijo, beterraba, carne de porco, lírio, carne mertolenga e figos são os ingredientes estrela de cada um dos sete momentos do jantar de aniversário do restaurante Origens, em Évora. O projeto nasceu em 2016, pelas mãos do chef Gonçalo Queiroz e da sua mulher e sommelier, Eugénia Queiroz, e tem como objetivo celebrar a origem da gastronomia alentejana, promovendo essencialmente os produtos e pratos tradicionais da região.

Este sábado, dia 17 de junho, será o jantar de aniversário, no qual o chef Gonçalo Queiroz apresenta maioritariamente novas criações, todas harmonizadas com uma seleção de vinhos alentejanos.

Para celebrar estes sete anos, o chef e a sommelier trabalharam em conjunto para criar um menu em que cada ingrediente tem o seu momento e o primeiro é o do azeite. Para dar início a esta viagem, o Origens apresenta Variedades de azeites da região para prova, acompanhados do típico pão alentejano. Segue-se um Folhado de queijo de ovelha, que dá uma forma renovada a um dos ingredientes mais essenciais da gastronomia alentejana, e Texturas de Beterraba, um produto muitas vezes subvalorizado que surge no menu para transmitir a intensidade do que a terra oferece e a ligação do Alentejo aos campos.

créditos: Origens

O primeiro prato de carne é uma Papada de porco alentejano em pão, também ele alentejano, que contrasta o sabor forte da carne e do pão com o limão, que surge para dar alguma frescura. Neste ponto da viagem, o menu oferece alguma leveza, com o Lírio braseado com caldo alentejano, um prato de peixe que não esquece a tradicional caldeirada, viva em muitas casas da região. Segue-se um Lombo de Novilho Mertolengo DOP com texturas de milhos, que trazem a suavidade da carne acompanhada pelo milho crocante, culminando na sobremesa, de Figos, assados e frescos.

Os sete momentos do jantar são acompanhados por uma seleção de vinhos da adega Monte Branco, que incluem brancos, tintos e um rosé, selecionados pela sommelier Eugénia Queiroz. Esta experiência tem o valor de 50 euros, com a harmonização incluída.

Origens Rua de Burgos, n.º 10, Évora Contactos: tels. 964 220 790, 266 704 440; e-mail origensrestaurante@gmail.com

Além deste jantar especial, o Origens anuncia a abertura de uma loja de vinhos, localizada ao lado do restaurante e focada na oferta alentejana. “O Alentejo é a maior região de Portugal, sendo também a zona que mais vinho produz, com cerca de 800 marcas, que, além dos brancos e tintos, apresentam também excelentes opções de rosé e, mais recentemente, de espumantes” refere a sommelier, Eugénia Queiroz. “Queremos continuar o nosso trabalho de promoção da gastronomia alentejana e a abertura desta loja pareceu-nos o passo natural a dar. É um complemento do que já fazemos no restaurante e que permite aos nossos clientes levar um pouco do Origens para suas casas.” conclui o chef, Gonçalo Queiroz. A loja “W2M Wine to Me” será inaugurada no seu aniversário e além dos vinhos, terá provas e workshops.