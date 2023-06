“Alimentos para sentir”, criado pela chef do Palaphita, Natacha Fink, e por Domingas Mascarenhas, empresária brasileira e professora do Aprendizes, é uma oficina gastronómica sensorial com degustação para crianças. Uma oportunidade para estimular os miúdos a formarem atitudes e hábitos alimentares saudáveis que podem repercutir ao longo da vida. O programa a 18 de junho fará com que as crianças através de brincadeiras descubram cheiros, gostos, texturas de legumes, ervas, verduras e raízes da horta do Palaphita. Os pequenos vão preparar uma caponata com casca de banana e palitos de cenoura e batata com ervas. Em seguida, haverá uma degustação de um mini hambúrguer com os acompanhamentos produzidos na oficina.

“O nosso objetivo é apenas sensibilizar as crianças para experimentar uma alimentação natural e saudável”, explicou a chef Natacha Fink, que completa: “Vamos mostrar para as crianças que pode ser divertido comer saudável”.

A experiência começa às 14h30 e tem um custo de 15 euros. É indicado para crianças de sete aos dez anos, mas os mais novos podem participar, desde que sejam acompanhados pelos pais.

Antes, no sábado, 17 de junho, os miúdos serão as estrelas do Palaphita. Depois de abrir o espaço para vários artistas adultos, o fundador do eco-lounge de Cascais, Mário de Andrade, pensou: “Porque não ter uma mostra com as crianças como centro das atenções?”. Desta ideia surgiu o Pintando Sonhos - 1ª Exposição Kids do Palaphita, em que miúdos de todas as idades são convidados a participar e expor desenhos, pinturas e arte em geral.

A presença da família é livre e espontânea, sem cobrança de entrada. Pode-se levar telas, tintas, cavaletes, linhas, grampos, o que se quiser. Cada família ficará responsável pela montagem das peças produzidas pelos pequenos, sob a orientação da equipe de eventos do Palaphita.