Taberna do Lopes – Santuário da Carne (Santo António do Tojal – Loures)

O nome não engana. Ao almoço há pratos do dia como o Cozido à portuguesa (às quintas), o Arroz de pato (às terças) ou a Vitelinha assada no forno (às quartas) e doses individuais de pratos populares como as Costelinhas de porco, a Vazia maturada ou o T-Bone. Para o jantar ficam reservados, em porções maiores, estrelas como a Costela de vaca na brasa e forno (12 horas), a Carne arouquesa com 90 dias de maturação, o Entrecosto com 35 dias ou a Carne do boi castrado Barroso.

Brasa da Bela Vista (São Domingos de Rana)

Misto de churrasqueira e adega, assentou arraiais na Estrada da Rebelva, em São Domingos de Rana. Das suas brasas saem o Frango, o Entrecosto, as Febras ou a Entremeada. São, no entanto, as espetadas (maminha, mista, saloia ou do lombo), juntamente com o Naco do lombo na pedra e a Carne de porco preto, que mais saem e atraem, há anos, uma clientela leal. As doses são bastante generosas, acrescente-se.

Beher (Lisboa)

Porque nem só de petiscos se faz a oferta de uma casa como a Beher, conhecida pelo sua charcutaria fina, a unidade da cadeia espanhola instalada na Baixa lisboeta reserva para quem vem com mais apetite pratos de maior substância como os grelhados (ideais para partilhar), a Paella (com costilla e presa), o Tataki de Solomillo e a Presa ibérica. Para acompanhar, há vinho português e cerveja espanhola da gama Mahou.

Urban Grill (Portimão)

Negócio familiar de ucranianos estabelecidos há muito em Portimão que viram na cidade potencial e espaço para abrir uma steakhouse. O Urban Grill abriu em setembro de 2020 e teve desde o começo a preocupação de se adaptar a Portugal, pelo que todos os cortes, de carnes nacionais, são para partilhar (servem de uma a seis pessoas) e vêm acompanhados de batatas fritas e saladas.

Brava (Almancil)

Ao contrário de muitos outros restaurantes algarvios, o Brava, em Almancil, não encerra durante os meses mais frios e até prevê a inauguração de um jardim de inverno por estes dias. Assegurado o conforto, as atenções vão para a secção da carta denominada de “Da Terra”, onde nos perdemos entre propostas como o Tártaro de vitela, a Picanha argentina, o Mini hambúrguer, um dos grandes sucessos da casa, o Taco mexicano ou, como não, um suculento rib eye.