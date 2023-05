Kobra Tacos & Tequila é o novo restaurante mexicano de Cascais

O Kobra Tacos & Tequila é a criação de um entusiasta da culinária mexicana, que depois de frequentar diversos estabelecimentos do ramo, decidiu idealizar o seu próprio espaço com um conceito mais sofisticado e descontraído.

Carlos Coelho, chef e coproprietário, com a sua esposa e sócia Ana Sousa, quis criar um espaço que não se parecesse com o típico restaurante mexicano. Pretendia capturar a essência da cultura urbana, com uma vibração sofisticada, mas mantendo o ambiente descontraído de um snack-bar de comida de rua. A decoração do restaurante reflete essa visão.

O nome do restaurante, Kobra, foi inspirado na ideia da renovação. Assim como a cobra que troca de pele e começa do zero, Carlos queria criar algo novo e excitante, do zero obviamente. Ele não pertencia à indústria da restauração e teve de aprender tudo do zero. Com o tempo, aperfeiçoou o seu ofício e desenvolveu um conceito que realmente capta a essência da comida de rua mexicana.

créditos: The Group Artcom

Uma das singularidades do Kobra é também a aposta na preparação artesanal e os temperos secretos desenvolvidos por Carlos. Este, queria criar um sabor único que não pudesse ser encontrado em mais lugar nenhum e, após anos de experiências, finalmente conseguiu.

Quando se trata de comida, o Taco de Bírria (3,5 euros) e o Taco de camarão (4,5 euros) são os best sellers. O Taco de bírria é um guisado tradicional de novilho com queijo, enquanto o taco de camarão traz, no seu interior, camarão marinado. Embora tenham apenas seis opções, estas são multiplicadas por quatro apresentações diferentes, tornando a experiência mais interessante e variada.

Kobra Tacos & Tequila Rua Cesaltina Fialho Gouveia, n.º 75 A, Alcabideche Contactos: tel. 911 765 964

Das bebidas, a mais popular é a Margarita de Maracujá, que é uma das quatro opções disponíveis no menu. De acordo com o proprietário, os clientes preferem experimentar os sabores sugeridos pela casa.