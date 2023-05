Asia Connection é o novo gastrobar de comida asiática e cocktails no Porto

As portas do edifício n.º 81 da Rua da Fábrica, uma das artérias mais vibrantes do centro histórico da cidade, dão as boas-vindas ao Asia Connection, um novo gastrobar que alia a experiência gastronómica de influência asiática ao ambiente de bar. O projeto é uma das mais recentes apostas na área da restauração do grupo liderado pelo empresário nortenho Miguel Camões.

Aberto no horário de jantar, mesmo a tempo do fervilhar noturno da cidade, o espaço propõe um mergulho direto nos sabores típicos da cultura asiática – para partilhar ou desfrutar a solo –, numa atmosfera cosmopolita e urbana, em que sobressalta o mural de cores fortes assinado pelo artista portuense “Fedor”.

Esta inauguração representa um reforço da presença do grupo liderado por Miguel Camões, responsável por outros espaços portuenses, como o The Gin House, a Vermeturia da Baixa, o The Royal Cocktail Club ou o Zapata by Chakall. “Enquanto grupo, temos vindo a acompanhar de perto o pulsar da baixa portuense, sendo que a nossa intenção é continuar a apresentar espaços que se diferenciem pelo conceito e partilhem os nossos ingredientes-chave de sucesso: espaços de partilha, com boa comida, bons cocktails e o foco na qualidade de serviço. Queremos ser mais do que um restaurante. Queremos proporcionar uma experiência completa para saborear e desfrutar com tempo – mesmo pela noite dentro”.

Asia Connection

A conexão com a gastronomia oriental é estabelecida desde logo nas entradas, com os Spring rolls de pato com molho de hoisin de framboesa (10 euros – quatro unidades) e o Jiazo Zi de shiitake, espécie de bolinhos chineses cozinhados a vapor, com caldo trufado (9 euros – quatro unidades). A escolha começa a ficar mais desafiante ao percorrer todas as opções de Bao mantou (11 euros – duas unidades), em que são introduzidas as fusões com diversas culturas, incluindo, a portuguesa, representada com a versão de Bao mantou de bacalhau fresco em tempura, molho de pimenta preta e pickles. A Vieira e Líchias, ambas cruas em ceviche asiático de leite de coco e salteadas com caril vermelho thai e caju (8,5 euros por unidade), são outras das propostas que saltam da lista de sugestões a não perder.

No Asia Connection os pratos têm uma forte inclinação para proporcionar momentos de partilha como o Carpaccio vietnamita com amendoim, molho de peixe e hóstias de camarão (10 euros), a Panqueca de kimchi e cheddar com ovo estrelado, molhos japoneses e alga (12 euros), o Udon dan dan (amendoim, sésamo e chili) com porco picado, gema e molho chili crisp (14 euros), o Arroz frito, envolvido em ovo camarão, chouriço chinês e molho XO (14 euros) são alguns dos concorrente na luta de quem ocupará o lugar central à mesa, não deixando escapar as opções vegetarianas, como a Beringela assada em molho de caril, crocantes e roti indiano (13 euros).

Asia Connection

A promessa de boa fortuna da experiência está traçada também na secção das sobremesas, onde se destacam os sabores inusitados do Kulfi de manga, pistácio e cardamomo (5 euros), do Cheesecake de matcha e sésamo preto com molho de framboesa (5 euros) e do Mantou frito com gelado de amendoim e caramelo “satay” (7 euros).

Mas atenção: o espaço não seduz apenas pela oferta gastronómica. No menu do Asia Connection, os cocktails de assinatura recordam expressões e localidades asiáticas, que aqui se apresentam em interpretações imprevistas e exóticas… “como seria de esperar” ou, melhor dizendo, em japonês, Sasuga! (9,5 euros), uma das primeiras propostas. Em cada cocktail, uma curiosidade – em história e em sabor: Wabi Sabi (8 euros), a filosofia japonesa milenar que defende a beleza da imperfeição, resulta da conjugação de Sake, cordial de gengibre, puré de yuzu, sumo de limão e ar cítrico; Chiyoda (9 euros), região no centro de Tóquio, evidencia os sabores do Dewar’s White Label, Martini Rubino, goma “Yakitori” jalapeño e soda.

Asia Connection Rua da Fábrica, n.º 81, Porto Contactos: tel. 222 086 580; e-mail geral@asiaconnection.pt

Num espaço que se quer irreverente, a carta de bebidas também dá a provar sabores exóticos com extensas coleções de Sakes (o restaurante reúne cerca de 30 referências), Kombuchas e Chás.

Às sextas-feiras e sábados há animação até às 4 da manhã. Nestas noites, a transição para o ambiente de bar, ao ritmo de DJ Set renovados todas as semanas, fazem a lei do espaço “Dance as you are” ganhar vida.