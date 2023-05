Chef Vítor Sobral apresenta a Lota da Esquina em pleno e inauguração esplanada

Os quatro espaços com quatro elementos são, desde a sua génese, o conceito da Lota da Esquina, na baía de Cascais, o projeto mais desafiante da carreira do chef Vítor Sobral. Fogo, Água, Ar e Terra juntos num único lugar, onde o cliente pode experienciar vários ambientes e pratos, do peixe aos legumes e carne biológicos.

A esplanada é a última área a abrir ao público, com 80 lugares disponíveis, mesmo a tempo da chegada do tempo ameno e onde vai ser possível jantar ou simplesmente beber um copo em plena Baía de Cascais.

A carta é a mesma do espaço de restauração Água, uniformizando assim a oferta de todo o piso zero. Em destaque estão os momentos de partilha, com sugestões como os marinados e os tártaros, o camarão ou polvo frito, as saladas, o bitoque de novilho ou de atum, o prego no pão de novilho ou de atum, o hambúrguer ou a pasta com cogumelos como opção vegetariana, entre outros, sendo também possível pedir os pratos da carta Água.

créditos: Lota da Esquina

Para uma experiência de restauração neste espaço, no interior, é possível escolher entre dois espaços de refeições. No piso térreo encontra-se o de Água, onde se presta tributo à longa tradição piscatória da vila de Cascais e são servidos peixes e mariscos. Em cima, no Fogo, apresenta-se a carne e os legumes biológicos, num ambiente mais tropical, com vista para o exterior. Em ambas as salas, as refeições podem ser harmonizadas com sugestões maioritariamente de vinhos portugueses, onde pode ser encontrada uma grande seleção de néctares biológicos.

Lota de Esquina Largo Mestre Henriques Anjos, n.º 182 – Edifício Lota da Esquina, Cascais Contactos: tels. 934 063 093/214 841 315; e-mail reservas@lotadaesquina.com

Paralelamente, e para animar as noites de Cascais, o Bar Terra funciona no primeiro piso, aberto a qualquer cliente, com muita música, dança e animação. Também no piso superior, é possível a realização de eventos, sejam particulares ou corporativos, com capacidade para 120 lugares sentados e possibilidade de instalação de tela, projetor e sistema de som.

O restaurante disponibiliza ainda quatro menus de grupo (mínimo de dez pessoas), com preços a partir dos 45 euros por pessoa, que podem ser complementados com opções de Bar Aberto.