Há 25 anos, a mascote Gil recebia visitantes de todas as nacionalidades do mundo para a Exposição Internacional de Lisboa, a Expo’98. Entre maio e setembro de 1998, Lisboa recebeu o maior evento de sempre realizado em Portugal, que fez nascer uma das zonas mais modernas da Capital e daí surgiram também muitos espaços icónicos, como é o caso do Oceanário de Lisboa (antigo Pavilhão dos Oceanos), do Altice Arena (Pavilhão da Utopia, outrora). No mesmo ano, abria portas o Mélia Lisboa Oriente, anteriormente designado como Tryp Lisboa Oriente.

Ao abrir as portas, ainda com algumas obras a decorrer, para receber a primeira delegação internacional da Expo’98, o Meliá Lisboa Oriente tornou-se a primeira unidade hoteleira naquela zona.

Sendo o primeiro hotel da Expo’98 e de forma a continuar a preservar a memória deste marco, a 22 de maio, dia do 25.º aniversário da Expo’98, o Meliá Lisboa Oriente lançou um conceito gastronómico que destacará as Comidas do Mundo através de um almoço buffet. A refeição vai repetir-se todas as quartas-feiras até ao final de setembro. Assim, fazendo alusão à visita de tantos turistas à EXPO’98, esta dinâmica contará com um menu característico de um continente, sendo o asiático o primeiro protagonista desta experiência imersiva de sabores do mundo. Este almoço terá o custo de 19,9 euros (sem bebidas incluídas), sendo que, por cada refeição vendida reverte 1 euros a favor da Fundação do Gil.

As reservas podem fazer-se pelo telefone 218 930 000