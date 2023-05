Recentemente, o Re'tasco incluiu novos cortes no menu. O primeiro é a Fraldinha Americana, ou Flank Steak, um corte de carne que tem ganhado cada vez mais admiradores pelo mundo. Originária dos Estados Unidos, esta carne é muito saborosa e macia, com um toque levemente adocicado e textura agradável, tornando-se uma opção para os aficionados de churrasco. No Re'tasco, a Fraldinha é servida com batata frita palito com alho e orégãos, concedendo um sabor ainda mais especial. O valor é de 29 euros.

Outra novidade é o Secreto de Porco Preto em sou-vide, uma parte do porco que fica escondida no abdómen do animal e é caracterizada por ter uma gordura que se derrete na boca conferindo um sabor singular. Esta carne é extremamente valorizada em Espanha e por cá, em Portugal, onde o porco preto é criado com cuidado e alimentado com bolota. O processo de confeção sous-vide, ou a vácuo, confere à carne uma textura macia e suculenta, com um sabor marcante que é realçado pela combinação com as migas de espargos, para um equilíbrio perfeito do prato. O Secreto de Porco Preto em sous-vide pode ser apreciado pelo valor de 18,9 euros.

Re’tasco Estrada do Calhariz de Benfica, n.º 13, Loja Drt., Portugal Contactos: tel. 211 32 9153

O restaurante oferece ainda o famoso Steak Wagyu Kobe, amplamente considerado como um dos melhores e mais saborosos cortes de carne do mundo. Com origem da região de Kobe, no Japão, esta carne é conhecida pela sua textura macia e marmorizada, o que significa que tem pequenas quantidades de gordura que se distribuem por todo o corte, dando-lhe um sabor e uma textura únicos. No Re'tasco, o Steak Wagyu Kobe é acompanhado por um mil folhas de batatas gratinadas, um clássico da culinária francesa. O valor é de 120 euros.