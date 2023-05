Restaurantes Boa-Bao propõem um roteiro asiático com sabor a calor de verão

Se palmilhasse as ruas do Vietname encontraria com toda a certeza o prato que nos é apresentado no Boa-Bao: basta procurar nas entradas por Muc Chien Mam Me (9,5 euros) – Lulas fritas em sal e pimenta, servidas com um molho de tamarindo. Assim se inicia aventura pela Ásia com um mix de sabores doce e salgado.

O itinerário divide-se depois em três rotas. Siga pelas saladas se procura refrescar-se do calor abrasador da Tailândia com uma aromática Salada de noodles vermicelli com camarão “black tiger”, frango picado e erva príncipe (16,5 euros). A combinação de molho de peixe, malagueta e limão cria o equilíbrio perfeito entre salgado, ácido, doce e picante, sabores que definem a culinária tailandesa.

Num desvio à Malásia, mergulhe numa tigela de Caril Amarelo (a partir de 16,5 euros). Com proteína à escolha (entre frango, camarão “black tiger”, proteína vegetal Heura ou tofu), é feito com uma base de pasta de caril com especiarias – como a curcuma que lhe dá a cor que o identifica – e ervas frescas. Mais a norte, a Coreia torna-se uma sugestão nesta “volta à Ásia” à mesa do Boa-Bao com o Salmão Bulgogi (18,25 euros). Marinado num sumo de pera nashi, molho de soja e sake com cebola, alho e gengibre, o peixe é servido com legumes asiáticos e um acompanhamento à escolha.

Para terminar esta “decadente” jornada nos Boa-Bao, e fazendo jus aos conselhos de aventureiros experientes, deixe o melhor para o fim e partilhe um Moelleux de chocolate com cinco especiarias chinesas com gelado de baunilha (7,25 euros).