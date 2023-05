Black Pavilion: será este restaurante um dos segredos mais bem guardados de Lisboa?

Em Lisboa ainda há segredos bem guardados. Um deles é o Black Pavilion, o restaurante do Torel Palace Lisboa, um hotel que ele próprio pode ser um labirinto bucólico, e desconhecido, no centro de Lisboa, junto ao jardim do Torel. E se há coisas que gostamos, numa cidade ou cheia de turistas ou cheia de clientes é de restaurantes que nos dêem alguma calma e onde vamos apenas para estar.

O nome advém do facto de o espaço lembrar um jardim de inverno ao estilo francês e inglês, com inspirações de design industrial. Mas tem também uma esplanada e um bar, numa decoração da responsabilidade da designer de interiores Isabel Sá Nogueira. E se estamos numa das sete colinas de Lisboa, a vista não vai desiludir. Resumindo, soma o melhor de dois mundos sendo ao mesmo tempo um oásis urbano e uma varanda aberta para Lisboa, como nos descrevem.

O Black Pavilion tem o chef Vítor Matos (do restaurante Antiqvvm, uma estrela Michelin) a assinar a carta como consultor, sendo este o primeiro projeto na capital. A execução está a cargo do chef Francisco Quintas que faz as honras da casa no almoço de apresentação.

Os Chefs Francisco Quintas e Vítor Matos.

Há uma coisa que salta à vista: a juventude do chef, com 24 anos e natural de Coimbra. Algo que faz questão de desmistificar. Aqui, a idade não é um posto, muito pelo contrário. “Sou um bocadinho jovem ainda, mas já com alguma bagagem por trás. Grande parte do meu percurso foi feito fora do país”, explica enquanto enumera os restaurantes estrela Michelin por onde passou em França, Reino Unido, Países Baixos ou Bélgica. De regresso a Portugal, passou ainda pela Casa da Calçada, em Amarante, até rumar a Lisboa.

A refeição começa pelo couvert (3,50€) onde se destaca o pão de massa mãe. O restaurante trabalha com uma padaria perto, com as referências trigo barbela e sementes. A acompanhar pasta de tomate e cebolinho (3,50€) e pasta de sardinha (3,50€).

Seguimos nas entradas com tomate e burrata (14,50€), acompanhado de manjericão, pinhões e molho pesto, “um prato simples, clássico, bom agora para o verão”, assegura o chef residente, acrescentando que “aqui vamos buscar um pouco das tradições portuguesas e vamos um bocadinho fora, com as inspirações que trazemos”. E isso traduz-se na tosta de sapateira e guacamole (19€), com pão de massa mãe, a clássica salada de sapateira das cervejarias e guacamole, com abacate, citrinos e levístico e menta peruana.

Tosta de sapateira e guacamole (19€).

Neste momento, Francisco Quintas apresenta-nos João Matos, o seu sous-chef e nas palavras do próprio “o meu braço direito e do chef Vítor (Matos)”.

A refeição avança para os pratos principais e aqui continuamos com um tradicional arroz de tamboril e camarão (25,50€), cujos caldos são feitos a partir de aproveitamento de alimentos (“aqui o importante é sabor, sabor, sabor”, assegura o chef), mas há ainda um bacalhau “Pil-Pil” e grão-de-bico (22€) ou cevadinha cremosa (16€).

Há também duas opções de bife do lombo, com 125 gramas (20€) ou 200 gramas (29€), que acompanha com batata frita caseira. Para as batatas há quatro molhos diferentes: pimenta, mostarda antiga, molho cervejeiro e morilles (5€).

brioche caseiro com gelado de baunilha (9,50€). créditos: Daniela Costa

Horários e Menus

Todos os dias das 11h às 23h30.

Menu de almoço e de jantar

12h30 às 15h00 e das 19h30 às 22h30

Menu executivo, de segunda a sexta

12h30 às 15h (29,5€)

Snack bar (refeições ligeiras)

11h00 às 23h30

Menu de bar

11h30 às 23h00

Menu infantil

12h30 às 15h00 e das 19h30 às 22h30 Morada: Rua Camâra Pestana 23, 1150-082 Lisboa Contactos: +351 218 099 132

info@blackpavilion.com.pt

A pièce de resistance está na sobremesa. Os holofotes recaem no brioche caseiro (9,50€) que tem “fermentação de quatro horas, com xarope de baunilha e gelado de baunilha”, descreve o chef e que conquista à primeira garfada. Um brioche leve, no ponto de doce certo, sem se tornar enjoativo. Mas há outras opções como o leite creme com azeite de baunilha (9,50€) ou um cremoso de chocolate e frutos vermelhos (9,50€).

A premissa é a de partilha, pratos simples, mas com sabor. E há também opções para o resto do dia, de bebidas a snacks como tostas, prego, hambúrguer ou tábua de queijos, e ainda um menu infantil.

O Black Pavilion é uma das grandes novidades deste do Torel Palace Lisboa, mas não é a única. Em breve vai começar a funcionar outro resturante, o Two Monkeys, mais focado no fine dining. Além da oferta gastronómica vai abrir também um edifício com quartos, que se vai juntar aos dois palacetes do século XIX que compõem atualmente a oferta do hotel.

O SAPO Lifestyle esteve no Black Pavilion a convite do restaurante.