Para o quinto evento do chef Júlio Pereira, no âmbito do projeto “12 chefs 12 meses”, na Madeira, o restaurante Kampo recebe o chef Louis Anjos, do Al Sud, o primeiro e único restaurante de Lagos “estrelado” pelo guia Michelin. Os chefs irão pescar nas águas do Funchal para viver uma das atividades pesqueiras mais emblemáticas da região e visitar produtores locais, de forma a celebrar o património cultural gastronómico madeirense, tendo como produto-estrela o atum, um dos ex-líbris da gastronomia e da arte piscatória da região há vários séculos.

Liderado por Louis Anjos, o restaurante Al Sud do resort Palmares Ocean Living & Golf, em Lagos, conquistou a primeira estrela Michelin em 2021, seis meses após a abertura. Com vista para a ria de Alvor, as criações do chef Louis neste projeto de alta gastronomia criativa evidenciam os produtos regionais, com especial destaque para o peixe e marisco.

Nesta edição, além da combinação de dois talentos reconhecidos, os chefs irão destacar o atum-rabilho e patudo, duas das cinco espécies de atum que chegam aos mares do arquipélago devido às suas rotas migratórias, trabalhar um produto especial como o atum, e dar a conhecer o seu sabor e textura únicos. A pesca sazonal deste peixe na Região Autónoma da Madeira, permitida entre abril e outubro, é uma das bases da economia regional, quer pela sua importância e consumo local pela população, quer pelo valor socioeconómico que o produto aporta no setor primário e no turismo.

Chef Louis Anjos. créditos: Divulgação

Esta captura é controlada e o seu carácter artesanal mantido, sendo operada por uma frota artesanal de cerca de 75 atuneiros que continuam a utilizar o sistema secular de ‘salto e vara’, com isco vivo, cingindo-se assim à captura do atum um a um (um método totalmente distinto da pesca com redes de cerco e de emalhar), o que garante a sustentabilidade do ecossistema marinho e uma baixa pegada ecológica.

Além da manhã dedicada à pesca, lado a lado com os pescadores para experienciar esta arte artesanal que caracteriza a região, à tarde os chefs irão dedicar-se a outro ícone madeirense, o Vinho Madeira, com uma visita à Blandy’s. Este produtor é um dos fundadores do comércio deste vinho fortificado, produzido exclusivamente nesta ilha, e também a única família ainda envolvida na gestão da própria empresa original.

O almoço decorre no sábado, dia 27 de maio, começando pelas 13h00, e contando com um menu de seis momentos por 65 euros por pessoa, com bebidas incluídas.

Esta iniciativa, lançada pelo chef Júlio Pereira, divide-se pelos vários meses do ano. O projeto conta com a colaboração de 12 reconhecidos chefs nacionais e internacionais convidados, reconhecidos pelo guia Michelin.

As reservas podem fazer-se pelo telefone 924 438 080 ou e-mail info@kampo.pt