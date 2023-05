No Mames Wey. Que conceito de taqueria é este que chegou a Portugal?

Há um novo conceito a invadir Lisboa. Dizemos invadir porque em menos de um mês são já dois os restaurantes da insígnia No Mames Wey (NMW) a operar na cidade. E falamos de um conceito recente que abriu o seu primeiro restaurante em setembro de 2022, em Espanha, mas que já conta com 18 restaurantes neste país e dois nos Estados Unidos.

Mas a que se deve esta rapidez? Sobretudo pela forma de investimento. “O NMW opera em formato de crowdfunding, o que significa que qualquer pessoa pode investir e tornar-se acionista de um dos restaurantes do grupo. Dentro de cada um dos restaurantes existem placas com os nomes dos investidores que o financiaram, sendo que por 4.500€ qualquer pessoa pode ter uma parte de um dos nossos restaurantes”, explica-nos Manuel Mira, CEO do NMW, em Portugal, e responsável também pelo JustSushi.

créditos: Divulgação

O primeiro espaço abriu em meados de abrir na Avenida das Forças Armadas 51D e, apesar de ser considerado um local de passagem, este não foi escolhido por acaso. “Trazemos uma proposta honesta, casual e divertida, que achamos que é bastante atrativa para estudantes universitários, daí o nosso primeiro restaurante ser junto à Cidade Universitária”, adianta ainda o CEO da NMW.

No entanto, a abertura do segundo restaurante, este mês de maio, na Rua da Infantaria, 16, 2A, quer apelar também a outro tipo de público. “Queremos ser uma alternativa gastronómico atrativa para todos, pelo que procuramos abrir restaurantes em ponto estratégicos e movimentados, com o objetivo de chamar à atenção das pessoas e estar perto delas. O novo restaurante, em Campo de Ourique, é a prova disso, uma vez que este bairro é como uma pequena cidade dentro Lisboa, o que o torna o local ideal”, explica.

O menu é simples. O SAPO Lifestyle teve oportunidade de visitar o restaurante junto à Cidade Universitária. O que podemos encontrar é, além de um espaço que aposta numa estética cuja decoração é feita com luzes de néon vermelhas, paredes pretas, sombreros e malaguetas, ao estilo Taqueria, um menu extenso QB, com as ofertas do costume deste tipo de gastronomia.

Tacos (a partir de 1,50€), quesadilhas (a partir de 6,95€), burritos (a partir de 8,95€) ou combinados em forma de menu para partilha (a partir de 9,95€) são algumas das opções. Mas o que distingue este restaurante das demais ofertas do género em Lisboa são as promoções, que se conjugam com outro tipo de programação.

créditos: Divulgação

Assim, o taco do mês a 1€, o 2x1 em margaritas na happy hour ou um taco grátis na compra de um jarro de cerveja “podem ser descobertos pelos nossos clientes enquanto assistem a mariachis, espetáculos de luta livre, ou, até mesmo, acrobatas. Queremos que desfrutem de cada minuto e é por isso que tentamos sempre trazer alguma novidade e inovação”, afirma Manuel Mira.

O efeito novidade para já começa a fazer o seu efeito, num restaurante feito à base de pedidos rápidos e pratos pensados para se partilhar com um grupo de amigos. E Lisboa não é a única cidade no país que vai acolher o conceito. De acordo com o responsável, a ambição passa por abrir 10 restaurantes até ao final do ano, sem adiantar que outras localizações estão a ser pensadas no momento.

O SAPO Lifestyle visitou o No Mames Wey a convite do restaurante.