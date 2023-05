T&C Terrace é a nova esplanada do WOW com petiscos portugueses e cervejas artesanais

Localizado no WOW, o T&C Terrace nasce como uma extensão do restaurante T&C. Frente a frente, ambos partilham uma homenagem à comida tipicamente portuguesa: enquanto o T&C serve almoços e jantares com pratos tradicionais, o novo Terrace ocupa as tardes com uma seleção de petiscos, queijos e enchidos.

O nome ajuda a desvendar o grande atrativo do novo espaço, aberto todos os dias, entre as 12h00 e as 19h00, sem necessidade de reserva. Apesar de existir uma sala interior, é na esplanada que o T&C Terrace se destaca.

Já no menu, a seleção de charcutaria, laminada no momento, é uma das estrelas. Salpicão (7 euros), paio do lombo fumado de Bastos (7 euros), paio do cachaço com pimentão (7 euros), chouriço alentejano (10 euros) e o presunto bísaro (8,5 euros/100 g) provam a origem portuguesa das sugestões, mas deixam espaço para referências internacionais: chouriço (9 euros), chouriço picante (9 euros) e cecina (11 euros) do produtor espanhol El Capricho.

Regressando à mesa tipicamente portuguesa, não faltam os queijos. Da Serra amanteigado (12 euros), de Azeitão DOP (13 euros) ou Rabaçal (9 euros) são as opções, sempre servidas com doce de abóbora, nozes e tostas alentejanas.

Para completar a mesa, o T&C Terrace apresenta uma seleção de petiscos “para picar” e partilhar. Rojõezinhos (6 euros), moelas (7 euros), alheira (7 euros), bifaninhas (8 euros) e a Francesinha do T&C, com molho de vinho do Porto (16 euros), são as opções de carne. Há ainda bolinhos de bacalhau (5 euros) e rissóis de camarão (5 euros) ou, para quem preferir vegetariano, chamuças de legumes (7 euros) e francesinha de tofu e vegetais (14 euros).

Tal como nos restantes restaurantes do WOW, o T&C Terrace assume a ligação aos vinhos tranquilos e vinhos do Porto, servidos a copo ou à garrafa. As sangrias, cocktails com vinho do Porto, gin, kombusha e cidra também convidam aos brindes de fim de tarde na esplanada com vista para o Porto e Douro, mas o maior destaque é dado às cervejas artesanais.

As marcas portuguesas Dois Corvos, Amphora, Alma, La Rosa e Praxis, bem como a alemã Erdinger Weissbier e a belga Duvel integram a seleção do T&C Terrace, que terá direito a um evento especial de apresentação.