Chef Chakall convida Porto para o jantar do primeiro aniversário do restaurante Zapata

Dezasseis de junho, Rua de Cândido dos Reis, porta com o número 135. Estão lançadas as coordenadas para a celebração do aniversário do Zapata by Chakall, gastrobar de sabores típicos do México. Um ano depois da abertura em plena baixa portuense, o espaço festeja com novos pratos do chef Chakall, cocktails de assinatura e animação.

Com início apontado para as 20h00, o jantar apela às escolhas individuais, desde o recheio dos tacos e burritos ao pé de dança. Para quem cruza as portas do restaurante, a lição começa à entrada: Emiliano Zapata foi um dos líderes mais importantes na história da Revolução Mexicana de 1910 contra a ditadura de Porfírio Diaz, sendo, até hoje, considerando um dos heróis mexicanos. Cento e treze anos depois, em território português, a memória da revolução faz-se à mesa com sabores genuínos.

créditos: Zapata by Chakall

“A abertura do Zapata tem-me permitido explorar a história, criatividade e diversidade de uma cozinha que me diz muito. Trago inúmeras memórias das minhas vivências no México, uma delas a propósito de uma viagem de moto a solo pela América Latina, e espero poder revivê-las nesta noite”, explica Chakall.

Na noite de festa será possível experienciar novos pratos pensados exclusivamente para este jantar: o típico Aguachile de camarão com leite de tigre e tortilhas e os exóticos Tostones com cochinita pilbil. As novidades estendem-se até à seleção de cocktails de assinatura, outra das grandes apostas da casa, com a adição da Margarita da Cantina.

Zapata by Chakall Rua de Cândido dos Reis, n.º 135, Porto Contactos: tel. 222 082 192; e-mail: geral@zapata.com.pt

Recorde-se que o Zapata by Chakall resulta da parceria com o empresário nortenho Miguel Camões, responsável pela gestão de outros espaços na Baixa do Porto, incluindo, The Gin House, a Vermeturia da Baixa, o The Royal Cocktail Club e o recém-aberto Asia Connection.