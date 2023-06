António Bóia, chef executivo do JNcQUOI Avenida, preparou um menu especial com alguns dos mais icónicos pratos de bacalhau que estarão disponíveis apenas nos dias em que decorre a semana temática. O menu conta com oito opções confeccionadas com este ingrediente tão especial. Para começar, o chef sugere Meia desfeita de bacalhau (24 euros), Marinada de bacalhau com cebola nova e pimentão la vera (22 euros) e Carpaccio de bacalhau com pimenta rosa (17 euros).

Para prato principal, os clientes poderão optar entre Bacalhau confitado em azeite virgem, açorda de ovas e coentros (38 euros), Arroz de bochechas de bacalhau com ovo escalfado (33 euros), o tradicional Bacalhau cozido com grão de bico (35 euros) ou Bacalhau espiritual (30 euros).

JNcQUOI Avenida Avenida da Liberdade, nº 182-184, Lisboa Contactos: tel. 219 369 900; e-mail bookatable@jncquoiavenida.com



O menu desenvolvido para a “Semana do Bacalhau” do JNcQUOI Avenida poderá ser degustado ao almoço e ao jantar, entre as 12h00 e as 24h00 (encerramento às 2h00 às quintas, sextas e sábados).