O Algarve é sempre belo. Desfrute do outono e inverno na Ria Formosa a preços promocionais

Vista do céu, a Ria Formosa toma-nos de encanto, um rendilhado de canais, ilhas, sapais e bancos de areia dourada, espreguiçando-se nos seus relevos suaves por mais de 60 Km de litoral algarvio. Há algo de mágico neste cordão de terra que se abre à maresia atlântica, mas que também recebe os aromas florais. Este estar entre as serranias do interior algarvio e o sempre presente burburinho refrescante do oceano, tornam a Ria, Formosa de nome e também nos atributos, um daqueles lugares que são convite o ano inteiro.

Agora, que o verão pede descanso e o outono se atreve a cumprimentar-nos no calendário, por que não apontar os caminhos a sul? Aí, sob céus meridionais, descobrir com a calma que a estação do ano nos proporciona, um território que, além de Parque Natural, mereceu a eleição como uma das “7 Maravilhas Naturais de Portugal”.

E que melhor argumento a permanecer neste paraíso meridional do que fazê-lo num lugar que tem no seu lema a promessa de dias memoráveis: “Férias em família num cenário sem igual”. Sobre o cenário já deambulámos nas linhas anteriores. A propósito do convite para uns dias de evasão, ei-los proporcionados pelas instalações do Golden Club Cabanas, em Cabanas de Tavira. Aqui, de 1 de outubro de 2023 a 31 de março de 2024, abre-se, oficialmente, a temporada de outono/inverno. O mesmo é dizer que tudo aquilo de bom que nos oferece o verão do Algarve Oriental, é extensível às restantes estações do ano. A Ria Formosa ali está, como também a convidativa praia de Cabanas de Tavira a desafiar a passeios à beira-mar; sem que falte a agenda cultural e social da histórica cidade de Tavira, mas também as castiças aldeias da serra, as quintas do Barrocal, a inigualável fortaleza de Cacela Velha e os campos de golfe.

Um outono/inverno com uma campanha promocional

O outono/inverno no Golden Club Cabanas acrescenta a todos os atributos da região onde o resort está instalado uma convidativa promoção com descontos que podem ir até aos 20%. Acresce que a utilização do promocode SAPO5, confere mais 5% de desconto na reserva (utilizado até 15/10/23). Para utilizar o promocode SAPO5, basta ao utilizador iniciar o processo de reserva e introduzir o código no campo que lhe é destinado ("Código Promocional"). Uma oferta promocional que nos abre as portas a um mundo de propostas e atividades para dias que, na nossa memória futura, ficarão sublinhados com a palavra “inesquecível”.

“O conforto de um apartamento com os serviços de um hotel”

Antes de nos endereçarmos os próximos parágrafos a uma viagem às inúmeras valências do Golden Club Cabanas, olhemos para o conceito associado ao alojamento: “O conforto de um apartamento com os serviços de um hotel”. Porquê? Porque dispomos de apartamentos com diferentes tipologias (há dois setores, o Sunrise e o Sunset), espaçosos, clean, funcionais, com kitchenette ou cozinha onde podemos confecionar as nossas refeições, apreciá-las, por exemplo na varanda ou no terraço; sem que dispensemos os serviços de um hotel.

Está dado o mote para percebermos a que serviços nos referimos e de como as estações do ano que se avizinham se farão de céus luminosos, alegria, saúde e bem-estar. Comecemos, precisamente, pela componente bem-estar para percebermos que no Golden Club Cabanas para além da possibilidade de entregarmos corpo e alma às águas de uma piscina interior aquecida (a unidade dispõe de três piscinas), o resort conta com sauna, banhos turcos e jacuzzi. Porque mente sã pede corpo são, há que não desmerecer o health club e todas as atividades que nos proporciona. Para além dos equipamentos para o treino, contamos com aulas disponíveis no ginásio, entre elas, treino funcional, stretching, workout, sem que falte a possibilidade de contar com o acompanhamento de um personal trainer. Não fica por aqui o elenco de animação desportiva no Golden Club Cabanas: olhe-se para a hidroginástica, para os alongamentos e para os jogos de diversa natureza. E, porque não findar uma sessão de exercício físico com uma massagem, uma sessão de estética ou de osteopatia?

Uma verdadeira experiência algarvia não dispensa a boa mesa. No caso vertente aquela que nos proporciona o restaurante Amarelo, instalado no Golden Club Cabanas. Um buffet que nos convida a viajar paladares pela cozinha mediterrânica, mas também pelo receituário algarvio, numa jornada com produtos da terra e do mar. Uma experiência gastronómica que não rejeita sabores de outras geografias culinárias e que se completa com os inevitáveis, entre os bebíveis, que podemos encontrar num dos bares do resort. Porta aberta para noites longas com música, espetáculos ao vivo, danças e jogos.

Que não se desmereçam as atividades dedicadas aos mais pequenos. O período de outono/inverno também acolhe fins de semana e férias escolares e, com elas, a possibilidade de as crianças encontrarem horas de diversão no Kids Club (aconselha-se aos interessados a consultarem os horários de funcionamento na receção do resort), um mega espaço para a pequenada, com sala interior, anfiteatro para espetáculos, áreas dedicadas à diversão, acompanhamento de monitores e a certeza da presença de uma mascote que também é símbolo da fauna algarvia, o camaleão Leo.

Golden Club Cabanas Rua Tuberária Major 8800-591 Cabanas de Tavira – Portugal Contactos: tel. +351 281 329 800; e-mail geral@goldenclubcabanas.com

Independentemente das motivações para umas férias naquela que convencionámos chamar a “estação baixa”, há que saber que a Ria Formosa está sempre em alta. Um convite a que nos reencontremos naquele momento do ano que melhor nos dispõe à contemplação da beleza que nos cerca.