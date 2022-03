Quem procura dias de lazer aliados à consciência ambiental encontra em hotéis, quintas e casas de campo soluções mais ecológicas. Com hortas biológicas, eficiência energética, piscinas naturais e convívio com animais, além das experiências oferecidas e arquitetura admirável, estes espaços são destinos a ter em conta.

Neste contexto, a Small Portuguese Hotels apresenta-nos as suas sugestões para um turismo mais sustentável e personalizado apoiado em hotéis eco-friendly.

Herdade da Matinha - Alentejo

Uma casa de campo pet friendly, cujos principais pilares assentam na sustentabilidade e na vida em comunidade. Sendo a grande parte dos produtos provenientes da horta local, o restante provém de produtores locais, para que a pegada ecológica seja quase inexistente: não só os frescos, também o pão, cozido no forno de uma vizinha, e os queijos e enchidos da região.

Small Portuguese Hotels

Monte do Zambujeiro - Alentejo

Com villas autossuficientes e piscina de água salgada ao ar livre, o Monte do Zambujeiro é também um alojamento pet friendly. Com um forte compromisso com a comunidade local, e várias práticas sustentáveis, esta guesthouse é ideal para quem procura a autenticidade e o respeito pela região. Sabores locais, diretos da sua horta sustentável para a mesa.

Santa Bárbara – Açores

O conceito do Santa Barbara Eco Resort foi totalmente desenhado para oferecer um serviço aliado à sustentabilidade. Construído à base de materiais naturais e de origem local ou nacional, o hotel é responsável pela limpeza diária dos resíduos que diariamente são depositados no areal de Santa Bárbara, provenientes do Oceano. Conta com eficiência energética e hídrica e ainda atua ativamente na sensibilização e envolvimento dos hóspedes na política sustentável da unidade.

Cocoon Lodges – Alentejo

Construções contemporâneas e simples, fabricadas com atenção ao meio ambiente e sustentabilidade dos materiais cada Lodge. Árvores centenárias, piscina biológica, de água doce, transparente, sem químicos nem filtros. Com uma casa na árvore, uma tenda marroquina e uma horta biológica, o hotel permite ainda que leve o seu animal de estimação consigo.

Moinho do Maneio – Centro

Um conceito pensado na sustentabilidade e desenvolvimento das tradições e produtos locais, com horta local, convívio com animais da quinta e inúmeras atividades para realizar em harmonia com a natureza: caminhadas ou passeios de bicicleta ou a cavalo ou passeios de canoa pela ribeira.

Casas do Côro – Centro

Envolvidas pela natureza, as casas do Côro procuram valorizar todos os recursos endógenos da região. Assim, dispõem das mais diversas atividades que permitem o contacto com a natureza e contam com uma horta biológica. Com um conceito inovador e aliado à sustentabilidade, oferecem ainda um Eco Friendly Spa.

Chão do Rio – Norte

Localizado nas proximidades do Parque Natural da Serra da Estrela, o Chão do Rio oferece um conceito singular de Turismo de Aldeia. Foram criados corredores ecológicos para a circulação das espécies selvagens e uma Piscina Biológica para momentos de comunhão com a natureza. As crianças podem apanhar ovos do galinheiro ou legumes da horta biológica.

Quinta dos Cochichos – Algarve

Rodeada por natureza, a Quinta dos Cochichos providencia serviços de aluguer de bicicletas, passeios de barco e um parque infantil. Conta com 5 casas, todas elas autossuficientes. Com uma agricultura biológica completamente desenvolvida, todos os produtos estão à disposição dos hóspedes ao longo de toda a sua estada.

Hotel Quinta da Serra - Madeira

O Hotel Quinta da Serra, em Câmara de Lobos, de forma a dar consistência à valorização dos produtos regionais e à própria agricultura biológica, certifica como biológico o restaurante do hotel. Deste modo, os clientes podem saborear pratos exclusivamente preparados com produtos “bio”, produzidos no local onde o restaurante está inserido, uma particularidade que é garante de frescura. O hotel dispõe de painéis solares e uma ETAR que permite o aproveitamento das águas residuais para rega.

Hotel Mestre de Avis – Guimarães

Premiado com o rótulo ecológico Green Key, em 2017, este hotel é o espaço perfeito para uma escapadela a dois. Localizado a 10 minutos a pé do Castelo de Guimarães, entre passeios de bicicleta, caminhadas e plantação de árvores, são inúmeras as atividades e propostas para descobrir novos trilhos e conhecer a natureza verdejante do Minho.