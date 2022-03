Para dar as boas-vindas à primavera, foram criados dois programas que incluem alojamento e passeios, para 2 duas pessoas, pelos pontos turísticos da região, que são conhecidos pelas paisagens arrebatadoras.

O primeiro programa, inclui 2 noites de alojamento e pequeno-almoço, kit de boas-vindas, travessia da Ponte 516, bem como a visita aos Passadiços do Paiva, que em 2021 foi eleito Melhor Atração de Turismo de Aventura do Mundo, e ainda late check-out, mediante disponibilidade.

O outro programa disponível tem incluídas 2 noites de alojamento e pequeno-almoço, kit de boas-vindas, travessia da Ponte 516, a maior ponte pedonal do mundo, passeios pelos Passadiços do Paiva e ainda um piquenique na Praia Fluvial do Vau e um passeio de Jipe pelo Vale do Paiva, no qual os hóspedes poderão visitar as Aldeias de Xisto da Paradinha, Canelas e Espiunca e um troço off-road com vista panorâmica, para os mais corajosos.

créditos: Aldeia da Margarida

Descansará deste dia agitado, numa das 8 suites da Aldeia da Margarida, onde a paisagem envolvente se interliga com a decoração minimalista e reina a sensação de calma e bem-estar para quem quer relaxar.

As suites estão distribuídas por vários edifícios para garantir a privacidade dos hóspedes e são equipadas com ar condicionado, televisão, minibar e um duche que garantem uma estadia sem preocupações. Encontrará outros hóspedes permanentes como ovelhas, galinhas, entre muitos outros animais, e as mais de 300 árvores de fruto e horta biológica presentes no terreno.

Na Aldeia da Margarida, estará rodeado pelas paisagens idílicas do Douro e ambos os passeios vão fazê-lo apaixonar-se (ainda mais) por esta bela região.