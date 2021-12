O Gato Preto lança a coleção cápsula “Nature Connection”, uma coleção diferenciadora e disruptiva, exclusivamente desenvolvida pela equipa de design da marca, que celebra, através do desenho, a história de conexão à natureza.

Os desenhos das peças são realistas, feitos à mão, numa fusão natural entre a vegetação e os animais. A Natureza assume o papel principal desta coleção, destacando não só a importância da mesma na vida humana, mas também como um alerta para a sua importância e o cuidado que devemos ter na sua preservação.

A cada animal representado está associada uma palavra, que simboliza uma característica que os humanos têm em comum com os animais, tal como curiosidades sobre os mesmos.

Cavalo - simboliza poder, força, liberdade e nobreza. É considerado um dos animais terrestres mais fortes do reino animal (proporcionalmente ao seu peso), a seguir ao elefante. Para além disto, por possuir uma ótima memória, é capaz de se lembrar de pessoas, de lugares e situações, mesmo após longos períodos de ausência.

Veado - representa a conexão do ser humano com os deuses, por possuir as suas majestosas hastes, que lhe dão autoridade, como se usasse uma coroa. Ele significa também a regeneração, pois as suas hastes caem e renascem todos os anos, sendo cada vez mais compridas e ramificadas, à medida que vão ficando mais velhos.

Gato Selvagem - significa a independência e o equilíbrio. É um felino selvagem noturno, considerado um gato gigante, pois pode pesar até 8 quilos e medir até 1,20m de altura. São grandes trepadores e passam a maioria do tempo nos ramos de árvores. Apesar de ser a espécie mais próxima do gato doméstico, está em perigo de extinção.

Lobo - representa a lealdade e a resiliência. Apesar do seu grande tamanho e força, ele tem também laços afetivos muito fortes, aceitando sacrificar a própria vida para proteger a família. É o animal mais próximo dos cães, tendo existido desde a Era do Gelo até hoje. Os uivos são o meio de comunicação com a sua alcateia e podem ter o mesmo efeito do bocejo; se um lobo uivar, o outro uiva também como reflexo.

Esquilo - é símbolo da diversão e da praticidade. Ele protege a sua comida, enterrando-a para as épocas frias, lembrando-se mais tarde de onde ficaram, com o seu olfato e a sua ótima memória espacial. Alguns, para enganar os ladrões que os observam fazem buracos falsos onde fingem enterrar a sua comida, enquanto a guardam na boca.

Possui uma cauda comprida que lhe concede equilíbrio, mas que também protege da chuva, do frio e que serve para comunicar com outros esquilos através de vibrações.

Foca - é símbolo da voz interna, pois lembra-nos da nossa conexão com os nossos ritmos internos mais profundos e os nossos sentimentos. Podemos encontrar este mamífero a mergulhar pelas águas polares da Antártica, onde conseguem prender a respiração debaixo de água por mais de 15 minutos e nadar além de 300 metros de profundidade.

Para além disto, as suas narinas têm a peculiaridade de se fechar automaticamente quando mergulham ou dormem debaixo de água.

Gavião - representa a perícia, força e precisão, mas também a ligação ao Sol, pois acredita-se que pode olhar o sol diretamente, sem sofrer nenhum dano. Tem uma visão muito aguçada, possuindo até 8 vezes mais alcance de visão que o ser humano.

Este juntamente com as restantes aves de rapina são essenciais para o ecossistema pois auxiliam na limpeza do meio ambiente, e são ótimas a identificar alterações ambientais devido a poluição e contaminação porque só vivem em locais com boa saúde ambiental.

A coleção poderá ser adquirida em packs, com um packaging completo e um design elegante, para si ou para oferecer. No interior de cada pack poderá ser encontrado um booklet com todos os detalhes sobre a coleção e os animais.

Cada página foi desenvolvida em forma de postal que poderá ser oferecido ou servir como decoração no interior de uma moldura.

Seguem-se algumas sugestões Nature Connection:

2 chávenas de café com pires

créditos: Gato Preto

Prato de Bolo c/ pé

créditos: Gato Preto

Prato Marcador

créditos: Gato Preto

Pack refeição 2 pessoas