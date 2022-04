Este ano, a Parques de Sintra celebra o Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, que se assinala a 18 de abril, com visitas guiadas gratuitas a uma ala muito especial do Palácio Nacional de Queluz.

Trata-se do Pavilhão D. Maria I: Residência de Reis, Rainhas e Presidentes do século XX, que durante longos anos permaneceu escondido dos olhares do público e cuja musealização, em meados de 2021, desvendou uma espécie de cápsula do tempo que guarda as memórias dos convidados ilustres da República Portuguesa que ali ficaram alojados entre 1940 e 2004.

A pensar nas diferentes preferências do público, estão disponíveis dois horários durante o dia – 10h30 e 14h30 – e dois horários em período noturno – 20h30 e 22h00 – com a lotação máxima de 10 pessoas por cada grupo. A participação na atividade, que tem a duração aproximada de uma hora, requer inscrição prévia.

Palco incontornável da diplomacia e da política externa nacionais durante 60 anos

Pelo Pavilhão D. Maria I passaram algumas das personalidades que mais influenciaram a história da Europa e do Mundo no século passado.

Nesta visita, os participantes são convidados a descobrir os aposentos privados que acolheram figuras como a Rainha Isabel II do Reino Unido, o Generalíssimo Franco de Espanha, o General Eisenhower dos EUA, Sukarno da Indonésia, José Sarney do Brasil, Nicolae Ceausescu da Roménia, o Rei Juan Carlos de Espanha, Samora Machel de Moçambique, François Miterrand de França, os Imperadores do Japão, entre tantos outros.

Com esta iniciativa, a Parques de Sintra dá a conhecer uma ala do Palácio Nacional de Queluz que não faz parte do circuito normal de visita do monumento, por ter sido adaptada, no século XX, a residência dos convidados ilustres da República Portuguesa, enquanto o propósito museológico deste palácio-museu é o de mostrar espaços originais do final do século XVIII e princípios do XIX, que invocam a vivência da corte na Real Quinta de Queluz nos últimos anos do Absolutismo.

A musealização do Pavilhão D. Maria I foi concluída em 2021, altura em que ficou disponível para visitas com marcação prévia. Já em fevereiro deste ano arrancaram as visitas regulares.

No Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, as visitas nos quatro horários já mencionados serão gratuitas, mediante inscrição antecipada em www.parquesdesintra.pt.