Na paz da Serra da Estrela há agora 22 novos quartos na New Life Portugal e a oportunidade de desacelerar

Com o nome oficial de “Quinta das Castanheiras”, o novo grupo de quartos da New Life Portugal conta ainda com um espaço lounge e de coworking, um lago, um deck para ioga e meditação e um forno para pizzas a lenha.



Além disso, a New Life acaba de lançar uma promoção de verão, disponível nos meses de julho e agosto, em que oferece, no programa “Rest and Rejuvenate”, uma sessão extra de ioga, meditação ou qi gong (para marcações realizadas através no site da New Life Portugal).

“O centro, que foi inaugurado a 31 de dezembro de 2021 em Portugal, combina uma série de abordagens com fins emocionais de bem-estar, baseados em dez anos de experiência do centro original da Tailândia”, informa a empresa.

créditos: Copyright 2018 Alex Delfont

A New Life Portugal, que significa "Reset Your Life", “destina-se a quem está interessado em viver uma vida mais equilibrada e saudável. Alguns convidados pretendem aprender mais sobre meditação, atenção plena e ioga, mas outros estão curiosos sobre como é a vida numa comunidade. Além disso, também é destino para pessoas ocupadas que gostariam de tirar férias relaxantes na natureza com o valor agregado de poder participar de aulas de ioga, meditação e ginástica”, lemos em comunicado.

“Os hóspedes que ficam mais tempo podem receber suporte para stress, esgotamento, ansiedade, depressão, tristeza, solidão, prevenção de recaídas e cuidados posteriores ao vício, contando com uma equipa de conselheiros qualificados, coaches de vida, instrutores de bem-estar e terapeutas”, sublinha a New Life Portugal.

Localizada no parque natural da Serra da Estrela em Folgosinho, Gouveia, na região Centro, a propriedade da New Life Portugal cobre uma área de 13 hectares e é constituída por dez quintas de pedra tradicionais remodeladas em quatro aglomerados residenciais. No total, são 49 suítes para clientes e nove acomodações para funcionários.