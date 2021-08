A coleção Tim Muddiman x FEATHR inclui papéis de parede modernistas e murais de parede personalizáveis adaptados a partir de dez obras de arte originais de Tim Muddiman.

Dimensionalidade e profundidade trabalham juntas para criar uma coleção impressionante de revestimentos de parede adequados a interiores modernos.

A nova coleção Tim Muddiman x FEATHR é composta por quatro designs de papel de parede modernistas, juntamente com sete pinturas murais ousadas. Ao criar a coleção, Muddiman baseou-se no seu amor adolescente pela arte de rua e combinou-o com as experiências adquiridas como músico.

Dominado por temas geométricos, dimensionalidade e surrealismo, cada um dos revestimentos de parede transmite a visão criativa distinta de Muddiman.

A coleção de papéis de parede Tim Muddiman x FEATHR está disponível em todo o mundo, exclusivamente em www.feathr.com.

O artista

Tim Muddiman é um artista britânico contemporâneo conhecido pela sua fusão única de arquitetura em bruto, estrutura linear e cores ousadas. Tendo passado 17 anos como baixista na banda de Gary Numan e como artista a solo por direito próprio, Muddiman recentemente começou a dar mais importância à sua prática artística.

Tim Muddiman créditos: Phil Sharp

Reconhecendo o impacto emocional e físico de uma agenda de digressões, a escolha de Muddiman em deixar a vida na estrada e concentrar-se na sua carreira artística emergente, resultou num novo ponto de vista sobre o estilo modernista urbano.