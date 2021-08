Desde brunch a partidas de minigolfe em família, passando pelo desporto no The Campus ou nos campos de golfe e pelos passeios ao ar livre na natureza, o resort oferece um leque de atividades irrecusáveis.

Música para os seus ouvidos com as live music sessions

Comida saborosa, muita animação e música a acompanhar: assim são as refeições no resort. As sessões de música ao vivo têm lugar quase todos os dias na Quinta do Lago: na Casa do Lago aos domingos e quartas das 19h30 às 22h00, no The Shack às terças e quintas das 16:00 às 19:00 e no Bovino Steakhouse às terças e sábados 19h30 às 22h00.

No mais recente restaurante do resort, o UMAMI, a festa faz-se às quartas das 19h30 às 22h, e no Dano’s todas as sextas à mesma hora.

UMAMI créditos: Quinta do Lago

Verão em 3,2,1!

As suas férias de verão estarão repletas de diversão em família porque há sempre algo a acontecer na Quinta do Lago.

No Dano's - a casa do desporto ao vivo – as televisões grandes, as cervejas frescas e menus especiais a partir de 25 euros fazem deste local o spot ideal para assistir aos jogos da sua equipa favorita. Caso prefira usufruir de um espaço mais intimista, reserve o lounge privado com comida e bebida incluídas.

Se é fã de brunch, o Bovino Steakhouse criou o plano de domingo ideal para si! Todos os domingos, até dia 22 de agosto, desde as 12h00 até às 15h30, o brunch requintado da melhor steakhouse do Algarve traz-lhe as maiores delícias à mesa ao som de uma banda ao vivo.

Para além da música ao vivo, há entretenimento para crianças

Como as crianças têm um lugar especial no resort, o KOKO organizou um dia especial para elas: todas as sextas até final de agosto, entre as 18h30 e as 21h30, a Family Fun Friday vai trazer animação à rotunda 4 da Quinta do Lago com música ao vivo, entretenimento para crianças e comida saborosa.

Visite o restaurante para um menu de pizzas frescas, saladas, hambúrgueres e sobremesas. Para além do entretenimento disponível, as famílias podem também optar por jogar uma partida de minigolfe a um preço especial de 9 euros por adulto e 6 euros por criança.

Como verão rima com serão, no dia 10 de Agosto há serão de cinema especial no evento Movies in the Park! A partir das 20h30, desfrute de um filme sob as estrelas no relvado do The Campus.

Poderá assistir ao filme Space Jam: Uma Nova Era com toda a família. Reserve um Buggy para 2 pessoas, com bebidas e pipocas, ou um Green Space para 4 pessoas, com 2 mantas de piquenique, bebidas e pipocas.

Reservas deverão ser feitas através do website.

Golfe, natureza e passeios ao ar livre

Desfrute de tempo ao ar livre, seja no campo de golfe ou na natureza ao redor do resort. Até 27 de agosto, os Junior Golf Camps são uma grande oportunidade para os jovens golfistas dos 6 aos 15 anos melhorarem as suas aptidões de golfe.

Caso prefira algo mais casual apenas para que o seu filho tenha o primeiro contato com o mundo do golfe, inscreva-se no Sunday Fun Golfe que acontece todos os domingos das 10:00 às 11:00 onde a sua criança pode experimentar um dos dois Campos de Prática do resort.

Para além destas atividades, o resort sabe o quão as partidas de minigolfe são divertidas. Por isso, criou a competição de minigolfe em família, todos os sábados até 28 de agosto das 10:00 às 14:30.

Situada no coração do Parque Natural da Ria Formosa, a Quinta do Lago tem um compromisso com o meio ambiente envolvente e, por isso, incentiva os residentes, hóspedes e locais a preservar e conhecer este lugar especial.

Assim, organizou vários eventos dedicados à exploração da natureza: no dia 11 de agosto, um passeio guiado pelos trilhos naturais e, por fim, no dia 12 de agosto, devolver-se-ão animais resgatados de situações delicadas ao seu habitat natural com o apoio da associação RIAS.

créditos: Quinta do Lago

Cuidar do corpo e da mente no The Campus

Com inúmeras atividades criadas para se manter ativo durante este verão, o The Campus conta com eventos para todos dos mais pequenos aos mais graúdos.

Para crianças, pode contar com os Camps de Ténis, que acontecem diariamente, para Juniores dos 4 aos 11 anos que procuram aprimorar a performance na modalidade de ténis, o Camp de Dança de 9 a 16 de agosto para os pequenos dançarinos dos 8 aos 16 anos que querem divertir-se e aulas de triatlo para crianças todas as segundas e quintas das 16:00 às 17:30 e das 17:30 às 19:00.

Por outro lado, os adultos podem escolher entre o Desafio dos 100KM de ciclismo no dia 7 de agosto - apenas para ciclistas avançados - que poderão conhecer os pontos mais altos do Algarve (o ponto de chegada será Alcaria do Cume), o Cardio Ténis com DJ ao vivo no dia 12 de agosto a partir das 19:00 (aula de ténis que combina ténis com fitness) ou a Maratona de Corpo & Mente (um workshop fusão de yoga, pilates, meditação) no dia 14 de agosto das 09:00 às 13:00.

Para além de todas as atividades acima mencionadas, há aulas e passeios guiados diários que poderão ser reservados online.

Palms Springs com eventos especiais

De forma a complementar a oferta do resort, o The Magnolia Hotel – boutique hotel do Grupo Quinta do Lago que traz um sabor de Palms Springs ao Algarve – criou o Dive in Movies, noites de cinema ao ar livre junto à piscina, todas as terças e quintas ao pôr do sol. Reserve o seu jantar e fique para o serão onde poderá aproveitar o calor das noites de verão num sítio verdadeiramente mágico.

Como verão não é verão sem música, o hotel também tem serões de música ao vivo todas as sextas-feiras das 19h00 às 22h00 com a finalista dos ídolos Diana Piedade.

Caso ainda esteja a planear as suas férias, ainda está a tempo de reservar a sua estadia e aproveitar a oferta especial de verão 3 por 2 onde receberá 1 noite de oferta em estadias de 2 noites. Consulte as condições em www.themagnoliahotelqdl.com.