O Museu da Farmácia oferece agora a opção de realização de festas de aniversário para crianças em formato virtual. Uma adaptação necessária face às circunstâncias atuais impostas pela pandemia e que permite ao aniversariante reunir todos os seus amigos num momento de diversão e animação como a comemoração impõe, e ao qual se junta também alguma aprendizagem.

Estas festas decorrem em total segurança, via plataforma Zoom, onde se reúne o aniversariante, amigos e um cientista do Museu da Farmácia que vai realizando em direto diversas experiências científicas, para as quais todos são convidados a participar.

Atualmente, estão disponíveis dois temas diferentes para as festas de aniversário. O primeiro tema, “Laboratório de Spa”, abre portas a uma verdadeira fábrica de aromas, em que as crianças podem fabricar vários perfumes e outros produtos, tais como sais de banho ou esfoliante.

Já no segundo tema, “Magia da Ciência”, o aniversariante e convidados irão realizar divertidas experiências científicas que parecem magia, mas que, na verdade, se tratam de ciência como, por exemplo, o lenço que não molha ou a água que não cai.

Mediante a escolha do tema da festa, será enviada a lista de materiais necessários para a realização das respetivas experiências. A criança que celebra o seu aniversário recebe ainda, via correio, um kit de aniversariante, que contém alguns utensílios usados em laboratório para se sentir ainda mais cientista.

A atividade, incluindo a realização das experiências científicas, tem uma duração aproximada de 1h30 e conta com o momento especial de cantar os parabéns.

Mais informações:

Tel.: 213 400 688 ou 226 167 995

email: museudafarmacia@anf.pt