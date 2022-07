Muito calor e atividades. Saiba como aproveitar o fim de semana com estas sugestões de Norte a Sul

Os mistérios da água

Vila do Conde | oficina | 9 jul.: 15.30h | M/3

Em julho, as atividades do programa "Água vai!" estão de volta ao Centro Ciência Viva de Vila do Conde. Não perca a oportunidade de participar num novo ciclo de oficinas para famílias, realizadas aos sábados, na companhia de uma equipa especializada. A 9 de julho, é a vez da atividade “Flutua e Afunda” animar os mais novos.

Canto da musa

Porto | oficina | 10 jul.: 10.30h, 11.45h, 15h | 3 aos 6 anos

Em “Musa”, os bebés contactam com o mundo das melodias, na Casa da Música. O universo poético de Sophia de Mello Breyner e as referências que nele encontramos, como o mar, os campos, a cidade e o tempo, são o tapete voador em que as crianças navegam. Assim se vive a experiência de uma folha em branco a dirigir as palavras ao poema.

Livros com sentimentos

Lisboa | teatro | 9 jul.: 16.30h | M/6

No LU.CA, as histórias ganham nova vida, ao saírem de dentro dos livros. Na leitura encenada “Que Livro Pode Ver e Ouvir?”, os mais novos são acompanhados por obras que falam sobre a vida, a Terra, a natureza e o equilíbrio, que existem em cada um de nós. Pais e filhos vão viver momentos inesquecíveis, durante estas sessões.

Um monstro muito querido

Seixal | cinema | 10 jul.: 11h | M/3

Para animar a pausa letiva, o RioSul Shopping oferece sessões de cinema infantil às famílias, todos os domingos de manhã. A 10 de julho, é a vez de “Meu Querido Monstro” chegar ao grande ecrã. A princesa Barbara sempre teve a fama de ser uma verdadeira espalha-brasas. Até que um dia, ao decidir escapar do palácio, conhece Burka, um monstro das florestas.

Vamos ao mercadinho

Castro Marim | mercado | 9 jul. a 24 set.: 20h-00h | M/0

Em Castro Marim, os Mercadinhos de Verão estão de regresso. A Avenida 24 de Junho recebe uma mostra dos melhores produtos e iguarias locais. Mel, frutos secos, sal e flor de sal de Castro Marim, doçaria e artesanato são apenas alguns dos produtos que marcam presença. Dê também uma olhada aos trabalhos manuais, como a cestaria e a renda de bilros.