O Dia Mundial da Pizza está a chegar. Celebre a ocasião na companhia das melhores pizzarias do país

Aromas de Itália | Braga

No Il Fiume, em Braga, os sabores de Itália são recordados a cada momento, desde as entradas às sobremesas, passando pelas massas e pizzas. As pizzas são o ex-libris destes restaurantes, graças a um processo de produção artesanal. Se está pela zona Norte, não pode perder uma visita.

Refeição multifacetada | Porto

A pizzaria Grigio prima por uma homenagem cuidada à cozinha italiana. Entre pizzas, massas, cocktails e DJ sets, as refeições neste restaurante nunca são aborrecidas. Leve quem mais gosta a experimentar uma carta recheada, com especial destaque para as sobremesas. Qualquer ocasião é um excelente pretexto para fazer uma visita ao Grigio.

Forno forrado a ouro | Lisboa

O nepalês Tanka Sapkota é o chef por detrás do Forno D’Oro, “a autêntica pizzaria em Lisboa”. Os pratos deste restaurante ganharam fama ao integrarem o Top 50 das melhores pizzarias da Europa. Alma lusitana e as tradicionais raízes napolitanas juntam-se para criar uma explosão de sabor. No menu, existe também uma grande variedade de outros pratos.

A arte de uma boa massa | Aljezur

A pizzaria Arte Bianca ganhou fama no coração de Aljezur. Por estes lados, o segredo está na massa, de consistência leve, mas capaz de suportar os ingredientes da pizza. Manuela Mattavelli é a fundadora do projeto, distinguido com a 49.ª posição entre as melhores pizzarias europeias. A paixão pela cozinha italiana encontra-se ao centro da mesa.

Sabores para famílias | Todo o país

As Pizzarias Luzzo são uma ótima opção para desfrutar do melhor que a cozinha italiana tem para oferecer. Em qualquer restaurante da companhia, as famílias encontram não só pratos deliciosos, mas também uma área dedicada aos mais pequenos. Máxima diversão e sabor são os eixos centrais das Pizzarias Luzzo.