Espetáculos, exposições ou festivais? Esta semana, o país enche-se de programas para todos os gostos

Piratas à vista

Matosinhos | espetáculo | 8 a 10 jul. | M/0

A recriação histórica "Os Piratas em Leça da Palmeira" surge com o objetivo de regressa a uma época, dominada por corsários e gente brava, que se debatiam em mar e terra. O Forte de Nossa Senhora das Neves recebe as celebrações, com direito a mercadinhos históricos, acrobacias, jogos de destreza, espetáculos com aves e muito mais.

Um mundo de marionetas

Gondomar | festival | 1 a 10 jul. | M/0

Até 10 de julho, o "Ei! Marionetas – 8.º Encontro de Internacional de Marionetas de Gondomar" vai cativar a atenção dos públicos que se reveem nesta dinâmica teatral. A companhia Teatro e Marionetas de Mandrágora junta-se à Câmara Municipal de Gondomar na organização da festa, com bonecos de fios dos quatro cantos do globo.

Regresso ao passeio marítimo

Lisboa | festival | 6, 7, 8, 9 jul. | M/6

Nos dias 6, 7, 8 e 9 de julho, o Passeio Marítimo de Algés enche-se de festivaleiros para mais uma edição do NOS Alive. Entre as cabeças de cartaz, encontram-se The Strokes, Florence + The Machine, Imagine Dragons, Stromae e Jorja Smith. Com muitas atividades e banquinhas para descobrir, um dos mais aguardados festivais do ano está de regresso.

Corpo humano ou obra de arte?

Lisboa | exposição | até 1 jan.: 10h-19h | M/0

O Museu Coleção Berardo dá as boas-vindas a uma nova exposição, em parceria com a Estrelas & Ouriços. "Dos Pés à Cabeça" pretende dar a conhecer a forma como a arte moderna e contemporânea representa o corpo humano. Henri Michaux, Jean Dubuffet, Caetano Dias, Peter Blake e Fernando Lemos são alguns dos artistas que marcam presença.

Festival da juventude

Lagoa | festival | 8 jul. a 10 jul.: 17h-00h | M/0

No âmbito do Ano Europeu da Juventude, o município de Lagoa organiza a Festa da Juventude, no Parque de Feiras e Exposições de Lagoa. Um evento gratuito para toda a família, focado nas atividades lúdicas, educativas e desportivas. Marcam ainda presença ações de prevenção da saúde oral, dança e muita música.