Este ano, a mostra internacional do FARTOON teve a maior adesão de sempre e expõe 65 trabalhos finalistas, que participaram com cartoons inspirados no tema “O Coronavírus e seus efeitos no relacionamento com o ambiente e sociedade”. A exposição pode ser visitada no espaço em frente à Mango.

Entre os cartoons finalistas encontram-se trabalhos de dois artistas portugueses (Lúcia Cristóvão e Pedro Ferreira), além de trabalhos provenientes de países como a Alemanha, Argentina, Brasil, Colômbia, Indonésia, Iraque, Sérvia ou Turquia, entre outros.

Os 65 cartoons finalistas que integram esta edição foram escolhidos de entre 271 trabalhos, oriundos de 26 países. Esta foi a maior participação de sempre no FARTOON, que ano após ano tem continuado a obter maiores níveis de adesão internacional.

O tema deste ano foi escolhido com base no momento excecional que vivemos, no qual, segundo a organização da FARO 1540, «vimo-nos obrigados a reajustar o nosso modo de vida e a coabitar com a ansiedade diária despoletada por um mar de incertezas causadas pela pandemia».

O objetivo da FARO 1540 foi lançar aos participantes o desafio de explorar as repercussões e os impactos sociais, económicos, políticos, culturais e ambientais que podem resultar da pandemia.

Ainda que o impacto real do coronavírus esteja ainda por definir e interpretar, algo que poderá levar vários anos, o objetivo passava também por ponderar sobre o tipo de sociedade que pode emergir deste novo contexto global.