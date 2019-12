O Espaço de Restauração do MAR Shopping Matosinhos volta a dar palco a novas experiências de cultura e lazer, que incluem noites mágicas, concertos, espetáculos infantis, workshops e showcookings.

A agenda é diversificada e para várias idades para que este continue a ser o ponto de encontro de famílias e amigos aos fins de semana.

A magia e o ilusionismo atrai cada vez mais fãs e as noites com alguns dos melhores mágicos portugueses enchem o Espaço de Restauração do MAR Shopping Matosinhos. Telmo Melo, no dia 17 de janeiro, Marcelo Beutrin, a 14 de fevereiro, Nuno Rodrigues, na sexta-feira 13 de março, Artur Santos, a 10 de abril, e André Nage, no dia 8 de maio, são os magos de serviço neste programa e prometem tirar coelhos da cartola para entreter e divertir o público. Os espetáculos realizam-se às 21h00.

Os mais pequenos são uma audiência privilegiada em todas as propostas culturais e de lazer do MAR Shopping Matosinhos e, como são um público atento entusiasta, é para eles e suas famílias que regressam os espetáculos infantis nas tardes de sábado 25 de janeiro, 22 de fevereiro, 21 de março, 18 de abril e 16 maio, às 14h30. “Se eu fosse um animal”, “Tangerina e Spirulina”, “A Fada dos Dentes”, “Num Farol” e “A Ilha de Plástico” são as peças que subirão ao palco nas respetivas datas.

Trio Pagú, a 31 de janeiro, e Cassette, a 27 de março, são as bandas que voltam a pisar o palco MAR Shopping Food Experience em noites com banda sonora. Um palco que, pela primeira vez, receberá três bandas de covers: Kind of Queen, um tributo ao grupo britânico para sempre associado a Freddie Mercury, Stoned, um tributo a Rolling Stones, e Dixie Boys darão os seus concertos nos noites de 28 de fevereiro, 24 de abril e 22 de maio, respetivamente.

A gastronomia não podia faltar num programa como o MAR Shopping Food Experience em que as experiências culturais e de lazer se fundem com as maravilhosas sensações do palato.

No sábado 8 de fevereiro, a chef pasteleira Rita Nacimento, “La Dolce Rita”, tornará mais docinha a tarde dos participantes. O showcoking seguinte tem agenda marcada para dia 7 de março e será orientado por Joana Roque, autora de livros como “Família e amigos à mesa” ou “Receitas para todos os dias”.

No dia 4 de abril, é “A Melhor Amiga da Barbie” que partilhará a cozinha do MAR Shopping Food Experience com os participantes num showcooking que promete muitas dicas de cozinha saudável para os filhos. O dia 2 de maio antecede o Dia da Mãe e, por isso, a Rosebonbon, uma plataforma de DIY Crafts e ideias giras para tempo criativo em família, preparou um Workshop especial para mães e filhas.

Os showcookings realizam-se sempre às 14h00 e têm uma ocupação limitada a 25 pessoas. Já o workshop Rosebonbom desenvolver-se-á entre as 14h00 e as 18h00 e está limitado a seis pessoas em simultâneo. O acesso é por ordem de chegada.