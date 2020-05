1. Cão

O seu filho é apaixonado por cães? Então este origami é perfeito para ele. Simples e rápido, vai permitir-lhe personalizar a cara do seu melhor amigo patudo, com as cores que mais gostar! Veja o passo a passo aqui.

2. Gato

Como qualquer felino, os gatos são animais fortes, ágeis e possuem grandes reflexos. Não gostava de ter um como animal de companhia, mesmo que fosse de papel? Veja o passo a passo aqui.

3. Peixe

Ter um peixe colorido em casa fora do aquário torna-se possível com este origami divertido e fácil de fazer! As crianças vão adorar. Não se esqueçam de desenhar um belo mar ou rio para ele viver. Veja o passo a passo aqui.

4. Coelho

A Páscoa já passou, mas os coelhinhos nunca deixam de estar na moda. Podem também desenhar e cortar uma cenoura em papel colorido para lhe darem de comer. Veja o passo a passo aqui.

5. Baleia

A única forma de ter uma baleia em casa é fazendo este origami divertido. O resultado é muito giro e vai fazer as delícias dos mais pequenos. Veja o passo a passo aqui.

6. Ratinho

E que tal um ratinho fofinho e pequenino? Veja o passo a passo aqui.

7. Pinguim

As crianças adoram pinguins, e este modelo em papel não vai ser uma exceção. Podem personalizá-lo com as cores que mais gostam e divertir-se a decorá-lo. Veja o passo a passo aqui.

8. Urso

O seu filho já tem um urso de peluche e agora quer um de papel? Aprenda como ensinar a pequenada a fazer uma carinha de urso muito gira. Veja o passo a passo aqui.

9. Tigre

O que lhe parece a ideia de criar um tigre de papel com riscas e tudo? Veja o passo a passo aqui.

10. Leão

Este origami divertido e fácil de fazer vai ser um sucesso entre os mais novos e fica tão real que só lhe falta mesmo rugir! Veja o passo a passo aqui.