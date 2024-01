“Queremos valorizar aquilo que se faz na serra da Estrela e em Manteigas. É uma mostra dos produtos endógenos que são trabalhados neste território. De tudo o que é ligado à pastorícia e que decorre da cadeia de valor das ovelhas, com a criação de gado, a lã, muito burel e também queijo da Serra da Estrela”, descreveu à agência Lusa o presidente da Câmara Municipal de Manteigas, Flávio Massano.

De acordo com o autarca, o objetivo é que os locais “possam mostrar ao país e a todos aqueles que visitarem Manteigas aquilo que de melhor se faz neste território”.

Flávio Massano salienta que o evento, que este ano assinala os 30 anos, pretende ser uma comemoração desta época festiva, mas sendo “um Carnaval diferente, que é vivido na montanha, em altitude”.

O autarca destaca que o concelho (no distrito da Guarda) atrai muita gente nesta altura do ano “porque muitas vezes também se junta a neve”.

As expectativas para esta edição de 2024 da Expo Estrela são elevadas porque Manteigas, pois “tem tido muitas pessoas que têm curiosidade por conhecer a vila turística, premiada pela Organização Mundial de Turismo”.

A Expo Estrela realiza-se “num fim de semana alargado” e numa época em que “algumas pessoas tiram férias” e em que “também há férias escolares”, circunstâncias que explicam que, “neste momento”, a capacidade hoteleira já esteja com uma taxa de ocupação “provavelmente acima dos 90%”, assinala o autarca de Manteigas.

O programa inclui gastronomia, artesanato, comércio, animação e concertos, além de um baile de máscaras, um desfile de Carnaval e outras atividades.

O cartaz de espetáculos musicais conta com nomes como David Carreira (no dia 10), Némanus (dia 11) e Richie Campbell (dia 12) e ainda atuações de FPM – Música Nova, The Fucking Bastards, DJ Pedro Santos, BBU – Música Velha, Hi-Fi, DJ Giga, Os Red e Kiss Kiss Bang Bang.