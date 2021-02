Viver o Carnaval com muita criatividade

Sugestões

O que não faltam são propostas de atividades para celebrar o Carnaval em casa, com animação e muita diversão entre pequenos e graúdos. Siga estas seis propostas de atividades e ofereça aos miúdos um grande Carnaval!

Preparem os fatos e o estilo

Sugestões

Diversão é palavra de ordem nesta festividade, mas será que já tem tudo pronto? Damos uma mãozinha com dicas para preparar fatos originais, brincadeiras fora de série e receitas que vão fazer crescer água na boca.

Cinemateca leva filmes a casa para animar o Carnaval

Cinema

Celebre na companhia de André Ruivo, Inês Oliveira, Inês Sá Frias, Leandro Martins e Marta Madureira, com filmes de tosos os géneros e para todas as idades. Para o Carnaval, a Cinemateca Júnior preparou algumas surpresas para si. Um conjunto de filmes portugueses de todos os géneros, animação, ficção e documentário.

Caretas e caretos: disfarces para todos

Atividades online

A origem do Carnaval é do tempo do rei D. Dinis, das feiras e dos mercados do norte de Portugal, onde uns foliões coloridos pregavam partidas - os Caretos. Com base no livro Caretos e Coretos, o desafio é fazer uma máscara inspirada na tradição portuguesa e nas moedas do Museu do Dinheiro.

Máscaras divertidas!

Brinquedos inclusivos

Os tips Ludicenter são feitos de fécula de batata e corantes alimentares. Cola-se apenas com água, são fáceis de usar para construções e encorajam as crianças a puxar pela imaginação e pela criatividade, explorando os interesses e capacidades das crianças. Neste Carnaval, navegue pela loja online da Ludicenter, encomende os tips e faça algumas máscaras.