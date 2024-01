Magia em Paris

Tudo começa numa noite de verão em Paris. Uma vez por ano, realiza-se um jantar sumptuoso às portas da Torre Eiffel, o museu do Louvre, o Arco do Triunfo. Selecionados por convite secreto, os convidados chegam vestidos de branco e sentam-se a uma mesa de sonho. Toalhas de linho branco, flores frescas, talheres e candelabros de prata, pratos de porcelana e cristais cintilantes. Quando a noite termina, centenas de lanternas de papel branco são lançadas para o céu, cada uma com uma chama no seu interior, que guarda também os desejos fervorosos de todos. Entre os participantes do glamoroso Jantar Branco em Paris está um grupo de amigos para quem nada voltará a ser como dantes. Jean-Philippe e Valerie parecem ter já uma vida de sonho. Ele é uma estrela em ascensão no mundo da alta-finança, ela a editora-adjunta da Vogue francesa. Em Milão, também o casal Mariani gere um pequeno império de moda. Já Dharam, um carismático empresário indiano, virá para acompanhar a argumentista Chantal. Em Magia em Paris, acompanhamos estas personagens durante esta noite mágica e, dando a volta ao mundo, também durante os 365 dias seguintes, um ano em que nascerão novos amores e amizades e as suas vidas mudarão para sempre.

Magia em Paris (Bertrand Editora), de Danielle Steel, tem o preço de 17,7 euros.

Os Feitos do Rei Artur e dos Seus Nobres Cavaleiros

Desde a infância, o escritor John Steinbeck viveu fascinado com a história do rei Artur e dos cavaleiros da Távola Redonda. Em 1956, começou a escrever a sua própria versão daquelas aventuras, com a intenção de atrair novos leitores para o mundo maravilhoso fundado por Sir Thomas Malory no seu A Morte de Artur. Foi um projeto que o terá acompanhado até ao fim dos seus dias, datando de 1965 a última comunicação com os seus editores sobre este livro, que então considerou “estranho e diferente”. O texto até agora inédito em Portugal, seria publicado apenas postumamente, em 1976. Apesar de se tratar de uma obra inacabada, Os Feitos do Rei Artur e dos Seus Nobres Cavaleiros é uma história apaixonada, cheia de diversão e entusiasmo pelo imaginário de um mundo de heróis e malfeitores, espadas e cavalos, amor e lealdade que continua a fazer sonhar.

Os Feitos do Rei Artur e dos Seus Nobres Cavaleiros (Livros do Brasil), de John Steinbeck, tem o preço de 19,99 euros.

O Mapa do Conhecimento

Por volta de 1150, um jovem apaixonado pela astronomia percorreu milhares de quilómetros com o objetivo de desenterrar uma cópia em árabe do livro Almagesto, de Ptolomeu. Gerardo de Cremona passaria o resto da vida em Toledo aprendendo árabe e traduzindo incansavelmente para latim mais de 70 manuscritos antigos que se acreditava estarem perdidos. O Mapa do Conhecimento é a história da transmissão dos fundamentos do nosso pensamento científico. A historiadora Violet Moller refaz os caminhos que tomaram as ideias de três grandes pensadores da antiguidade – Euclides, Galeno e Ptolomeu -, ao longo de mil anos e através de sete cidades, reconhecidos centros de conhecimento. De Alexandria a Bagdad, de Córdova a Toledo, a autora revela a rede de conexões entre o mundo islâmico, judeu e cristão que preservaria e transformaria a astronomia, a matemática e a medicina. Por fim, a viagem termina em Veneza, onde na segunda metade do século XV as primeiras tipografias imprimiram os manuscritos daquele conhecimento antigo, assegurando o seu legado.

O Mapa do Conhecimento (Clube do Autor), de Violet Moller, tem o preço de 19,5 euros.

Os Teclados e Três Histórias com Anjos

A presente edição reúne num mesmo livro dois dos mais elogiados escritos da escritora portuguesa Teolinda Gersão: a novela Os teclados (de 1999, que recebeu o Prémio Fernando Namora e o Prémio da Crítica da Associação Internacional dos Críticos Literários) e o livro de contos O mensageiro e outras histórias com anjos (2003). Sobre o último, Christophe Tison escreveu na Cosmopolitan: “Este livro é tão breve que, se o resumirmos, tudo ficará dito. Tudo, exceto a incrível poesia, a incrível linguagem de Teolinda Gersão. Este pequeno livro é um grande romance. Muito tempo depois de o termos fechado, ouvimos a voz de Ilda, gostaríamos de levá-la connosco e continuar a ouvi-la. É essa a marca das obras-primas”.

Os Teclados e Três Histórias com Anjos (Porto Editora), de Teolinda Gersão, tem o preço de 15,5 euros.

O Médico do Mundo

Nem todos os heróis usam capa. Alguns vivem fora dos livros, são pessoas de verdade e nunca desistem de tornar o mundo um lugar melhor. Esta é uma história sobre um médico que era do Mundo. O coração dele era gigante. Nele cabiam todos os países, todas as cidades, todas as aldeias e todas as crianças. Era inseparável de uma mochila que levava abraços que fechavam feridas, esperança que tirava o medo, liberdade para voltar a brincar e respeito por todos os sonhos do mundo. Certo dia, porém, o Médico do Mundo perde a sua mochila, mas um grupo de crianças e uma professora vão ajudá-lo. Nestas páginas, as crianças aprendem a cultivar os valores mais importantes da vida, como a verdade, a amizade, a igualdade, a alegria, a solidariedade e o respeito. Ganham coragem para enfrentar as adversidades e descobrem a importância de pedir ajuda à família, aos amigos e aos profissionais de educação e saúde. O livro inclui um código QR para aceder a atividades, para fazer em casa ou em ambiente escolar.