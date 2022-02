Passeios a pé, de bicicleta, fotográficos e caminhadas proporcionam experiências para recordar mais tarde. A elas junta-se um piquenique no jardim, uma subida à Serra da Estrela. Estas e outras propostas para viver fora de portas, ficam como sugestão da Cerca Design House, solar beirão onde os animais de estimação também são bem-vindos. A unidade hoteleira fornece a cama para o amigo de quatro patas, bem como o bebedouro e comedouro.

A Cerca Design House, no concelho do Fundão, nas faldas da Serra da Gardunha, apresenta-se como um espaço rural com toques contemporâneos, com dez quartos disponíveis no solar, com três tipologias. Por seu turno, as as cinco villas têm um quarto de casal, kitchenette e sala com sofá-cama com capacidade para duas pessoas.

créditos: Cerca Design House

Na Cerca Design House os hóspedes podem desfrutar de um jardim, bar, esplanada, duas piscinas (exteriores) sazonais e um Pio de hidromassagem, construído à semelhança dos antigos pios (ou lagares) de pisar uvas, proporcionando uma sensação de relaxamento que afasta todas as preocupações.

A vista panorâmica, os sofás para esticar o corpo e lareira a funcionar urdem o ambiente para desfrutar de uns dias em família.

As reservas fazem-se pelos telefones 275 759 060; 964 756 466 e e-mail info@cercadesignhouse.com